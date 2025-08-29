El Poder Judicial evalúa hoy -desde las 10:00 de la mañana- la apelación que presentó el expresidente Martín Vizcarra frente a la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra.

La audiencia está a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada. El exmandatario, acusado de presunto delito de cohecho (soborno) se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.

El 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra al considerar que existe peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado.

Además, advirtió que sí hay graves y fundados elementos de convicción del delito de cohecho y las inconductas atribuidas a Vizcarra.

#LOÚLTIMO Caso Martín Vizcarra: Sala de apelaciones de la Corte Superior Nacional verá este viernes la apelación del expresidente contra su orden de prisión preventiva, parte del proceso en su contra por el presunto pago de coimas cuando era gobernador de Moquegua @Politica_ECpe pic.twitter.com/2Q0huZRqT3 — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) August 26, 2025

El exmandatario afronta un juicio oral por presuntamente haber recibido S/2.3 millones en coimas de empresas constructoras ligadas a su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).