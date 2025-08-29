El Poder Judicial evalúa hoy -desde las 10:00 de la mañana- la apelación que presentó el expresidente Martín Vizcarra frente a la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra.
La audiencia está a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada. El exmandatario, acusado de presunto delito de cohecho (soborno) se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.
El 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra Vizcarra al considerar que existe peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado.
Además, advirtió que sí hay graves y fundados elementos de convicción del delito de cohecho y las inconductas atribuidas a Vizcarra.
El exmandatario afronta un juicio oral por presuntamente haber recibido S/2.3 millones en coimas de empresas constructoras ligadas a su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).