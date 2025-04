El Pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar hoy, desde las 6 de la tarde, el informe que inhabilita por diez años para ejercer la función pública al expresidente Martín Vizcarra por supuesta infracción a la Constitución al disolver el Parlamento en octubre del 2019.

“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, concluye el informe.

Se contempla la misma sanción de inhabilitación pero por cinco años para los exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos.

Agenda del pleno del Congreso de este miércoles 30 de abril

El informe para inhabilitar a Vizcarra fue aprobado el 12 de marzo por la Comisión Permanente. Y previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Sobre Salvador Del Solar, el informe indica que es por “haber planteado una cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sin que haya sido discutida y aprobada en sesión del Consejo de Ministros”.

A Vicente Zeballos se le acusa por haber refrendado el Decreto Supremo 165-2019-PCM, “faltando a la verdad por cuanto en sus considerandos la citada norma precisa cuestión de confianza por no suspender el proceso de elección de los magistrados del TC, hecho que no fue aprobado por el Consejo de Ministros”.

El 7 de abril, el Consejo Directivo del Congreso acordó que el debate y votación del “informe final de las denuncias constitucionales 384, 400 y 466 (acumuladas)” se realice este 30 de a las 18:00 horas.