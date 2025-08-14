Martín Vizcarra, expresidente que acaba de recibir prisión preventiva por cinco meses, deberá cumplir este mandato en el penal de Barbadillo junto a otros exmandatarios, por disposición Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Este jueves 14 de agosto, poco después de las 8 a.m. abandonó la carceleta del Poder Judicial en una camioneta del INPE acompañada por una caravana de seguridad durante su traslado hasta el penal.
Newsletter Mientras Tanto
LEE TAMBIÉN: En sobres manila y en billetes de S/200: La confesión completa del gerente de Obrainsa sobre su pago de coimas por S/1 millón a Martín Vizcarra
En Barbadillo permanecen recluidos otros tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
El exmandatario afronta un juicio por presuntos actos de corrupción durante las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando fue gobernador de dicha región hasta del 2011 al 2014.
Luego de participar en la audiencia donde el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz anunció su decisión a favor de dictar prisión preventiva, Martín Vizcarra fue trasladado por la policía a la carceleta del Poder Judicial, donde pernoctó a la espera de que el INPE determine su centro penitenciario.
Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra, anunció que a más tardar este jueves 14 de agosto presentará el recurso de apelación y se mostró convencido que la decisión del juez de primera instancia será revocada.
“Creo que nada más arbitrario y esta decisión representa ceder ante la presión mediática que lo ha querido ver preso. El juez ha sido tan arbitrario que incluso ha cuestionado el arraigo familiar, cuando el fiscal jamás lo ha cuestionado en ninguno de los escritos que ha presentado”, expresó en declaraciones a Canal N luego de la audiencia del miércoles.
TE PUEDE INTERESAR
- Fiscalía de la Nación oficializa designación de Patricia Benavides como titular de Segunda Fiscalía Suprema Penal
- Dina Boluarte promulga ley de amnistía a militares y policías pese a cuestionamientos: Así se desarrolló la ceremonia
- Eduardo Arana sobre prisión preventiva contra Martín Vizcarra: “Decisiones que el PJ expida deben ser cumplidas”
- Cancillería rechaza declaraciones de Gustavo Petro por actos de provocación de ciudadanos colombianos
- Acción Popular entre tensiones y líos internos: ¿Cuáles son las dos facciones en las que está dividida la bancada?
Contenido sugerido
Contenido GEC