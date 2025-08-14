Martín Vizcarra, expresidente que acaba de recibir prisión preventiva por cinco meses, deberá cumplir este mandato en el penal de Barbadillo junto a otros exmandatarios, por disposición Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Este jueves 14 de agosto, poco después de las 8 a.m. abandonó la carceleta del Poder Judicial en una camioneta del INPE acompañada por una caravana de seguridad durante su traslado hasta el penal.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En Barbadillo permanecen recluidos otros tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

📢#INPEInforma | El procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo.

El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley. pic.twitter.com/90KAko5859 — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) August 14, 2025

El exmandatario afronta un juicio por presuntos actos de corrupción durante las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando fue gobernador de dicha región hasta del 2011 al 2014.

Luego de participar en la audiencia donde el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz anunció su decisión a favor de dictar prisión preventiva, Martín Vizcarra fue trasladado por la policía a la carceleta del Poder Judicial, donde pernoctó a la espera de que el INPE determine su centro penitenciario.

Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra, anunció que a más tardar este jueves 14 de agosto presentará el recurso de apelación y se mostró convencido que la decisión del juez de primera instancia será revocada.

“Creo que nada más arbitrario y esta decisión representa ceder ante la presión mediática que lo ha querido ver preso. El juez ha sido tan arbitrario que incluso ha cuestionado el arraigo familiar, cuando el fiscal jamás lo ha cuestionado en ninguno de los escritos que ha presentado”, expresó en declaraciones a Canal N luego de la audiencia del miércoles.