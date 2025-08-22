El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso que el expresidente Martín Vizcarra sea trasladado al Establecimiento Penitenciario Ancón II. Si bien la Junta Técnica de Clasificación determinó que sea recluido en el penal de Lurigancho, “por medidas de seguridad penitenciario” se modificó esta decisión.

Según el pronunciamiento de la institución, Vizcarra pasará cinco meses de prisión preventiva en un ambiente acondicionado para salvaguardar su condición física y psicológica.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Comunicado oficial del INPE sobre penal donde será trasladado expresidente Martín Vizcarra.

Como se recuerda, el INPE anuló la disposición que clasificaba al exmandatario en el penal de Barbadillo, donde usualmente son recluidos los expresidentes peruanos. Para justificar esta decisión, el jefe del INPE, Iván Paredes, explicó que según la normativa vigente y la puntuación que se le otorgó en la junta de clasificación al expresidente Martín Vizcarra, a este último le correspondería cumplir su prisión preventiva en el penal de Lurigancho y no en Barbadillo.

“Según el puntaje que le pusieron a Martín Vizcarra, es 10. Por lo tanto, según esta resolución que está vigente, debería ir, no estoy diciendo que va, debería ir a Lurigancho. Se ha valuado una serie de motivos pero esta misma resolución dice que, si hay fallas o irregularidades en la clasificación, que el director regional puede declarar la nulidad si se encontró irregularidades”, comentó este jueves a RPP.