El fiscal provincial Germán Juárez afirmó que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), a quien se le dictó cinco meses de prisión preventiva, pretende “politizar” el proceso penal en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, que se encuentra en su etapa final, para justificar la solicitud de un asilo político.

En entrevista con “Panorama”, indicó que Vizcarra Cornejo viene denunciando una supuesta persecución política, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó su inhabilitación para ser candidato, y que esa situación ya ha sido advertida al Poder Judicial.

Asimismo, Juárez Atoche señaló que el exmandatario pretende utilizar dicha situación tal como lo hizo la exprimera dama Nadine Heredia, quien recibió asilo político por parte del Gobierno de Brasil tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos.

“Ese es el mensaje que viene diciendo desde el año pasado, que es una persecución política. Es por eso que mi despacho fiscal advirtió esa situación, que él venía haciendo proselitismo político, no obstante que está impedido de hacerlo porque hay una prohibición por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que incluso lo ha desafiliado del partido Perú Primero y no puede ser candidato ni presidente, ni presidente honorario, como se venía denominando”, expresó.

“Desde ese punto de vista pienso que va a utilizar esta situación en libertad para pedir un asilo. No olvidemos que lo hizo la sentenciada Nadine Heredia Alarcón. Se dijo que era perseguida política, al día siguiente le dieron asilo y ahorita está en Brasil”, agregó.

El fiscal argumentó que Martín Vizcarra intenta “politizar” dicho proceso penal, pese a que los hechos por los que viene siendo procesado son de “contenido delictivo”.

Sentencia en 3 o 4 meses

Juárez Atoche también informó que el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional dispuso llevar a cabo dos audiencias por semana en el juicio que afronta el expresidente, con lo cual estimó que entre tres y cuatro meses se tendría la sentencia.

“Cuando solicitamos esta medida de variación de la comparecencia simple por prisión preventiva (por) seis meses, porque creíamos que era más o menos el tiempo que iba a durar este juicio, considerando que solamente se estaba llevando una audiencia por semana”, subrayó.

“Pero ahora el colegiado ha dispuesto llevar dos audiencias por semana, lo que creo que va a avanzar quizás un poco más rápido y calculo que entre tres o cuatro meses este juicio puede terminar”, sentenció.

Como se recuerda, el Ministerio Público acusa a Martín Vizcarra del delito de cohecho (soborno) y pidió 15 años de condena por presuntamente haber recibido S/ 1 millón de la constructora Obrainsa por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y S/ 1.3 millón de ICCGSA por la ampliación del Hospital de Moquegua.

El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra el exjefe de Estado el pasado 13 de agosto, quien fue recluido en el penal Barbadillo de Ate.

El expresidente compartirá centro penitenciario con otros exmandatarios, como Pedro Castillo (2021-2022), Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006), mientras termina su juicio por presuntas coimas.