El expresidente Martín Vizcarra, sentenciado a 14 años de prisión efectiva por presuntos cobros ilícitos en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, fue trasladado este miércoles 26 por la noche al penal de Barbadillo, donde quedó bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Fuentes de El Comercio confirmaron que el exmandatario ya ingresó a dicho establecimiento penitenciario.

Antes de su ingreso al establecimiento penitenciario, Vizcarra salió de una sede judicial en La Victoria, donde permaneció por varias horas. Su traslado se realizó bajo un fuerte resguardo policial y con un operativo coordinado entre el INPE y la Policía Nacional, que dispusieron un corredor de seguridad para evitar incidentes durante el desplazamiento hacia Barbadillo.

Este 26 de noviembre, los magistrados del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional que estuvieron a cargo del juicio oral del caso Obrainsa determinaron que había pruebas suficientes para determinar que Martín Vizcarra recibió S/ 2,3 millones de dos empresas constructoras cuando fue gobernador de Moquegua.

El juzgado estableció 6 años de prisión por el caso específico de Lomas de Ilo, y 8 años por el denominado proyecto Hospital de Moquegua, con lo que la pena total se eleva a 14 años de prisión. La fiscalía había solicitado 15 años de condena efectiva.

Adicionalmente, Vizcarra Cornejo recibió una inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos.