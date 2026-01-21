El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) fue sometido a una intervención quirúrgica en la clínica Repromedic del distrito de Jesús María.

A través de un comunicado, la entidad señaló que Vizcarra Cornejo fue operado en la especialidad de urología y los médicos recomendaron su hospitalización para su respectiva observación y recuperación.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“La custodia del interno se encuentra garantizada en todo momento por agentes penitenciarios mientras permanezca hospitalizado”, indicó.

“Esta atención se brinda en respeto a su derecho a la salud. Asimismo, el paciente asumirá los gastos que se generen, conforme a lo establecido en el Art. 89 del Código de Ejecución Penal”, agregó.

El INPE también precisó que la atención médica de todo interno en un centro privado de salud es evaluada previamente por la Junta Médica Penitenciaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 del Código de Ejecución Penal.

Comunicado del INPE sobre Martín Vizcarra. (Foto: INPE)

Como se recuerda, Martín Vizcarra fue condenado por el delito de cohecho (soborno) por recibir S/ 2.3 millones de dos empresas constructoras cuando ejerció el cargo de gobernador regional de Moquegua.

LEE MÁS: Poder Judicial archiva proceso contra Martín Vizcarra por el delito de colusión simple

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional dispuso también la inhabilitación del exmandatario por 9 años para ejercer cargos públicos. Actualmente cumple su sentencia en el penal Barbadillo de Ate.

El juzgado determinó que a Vizcarra le corresponde una pena de 6 años por el caso Lomas de Ilo y 8 años por los delitos vinculados al proyecto Hospital de Moquegua, con lo que la pena total y concreta es de 14 años de prisión.

El juzgado concluyó que está probado que el expresidente sí pidió y recibió la coima de S/ 1 millón de Obrainsa por Lomas de Ilo (S/ 400 mil en enero 2014 y S/ 600 mil en abril 2014), así como que la constructora pagó el alquiler de una avioneta a pedido suyo.