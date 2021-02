La exministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva aseguró que “jamás” participó en algún ensayo clínico para la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm y dijo que tampoco tuvo información alguna sobre el tema.

A través de su cuenta en Twitter, la extitular del MEF también afirmó que no ha recibido la vacuna contra la enfermedad ni en Perú ni en Suiza, país donde actualmente reside.

“No he participado, ni como ministra ni después de serlo, en ningún ensayo clínico para la vacuna contra la COVID-19. Jamás me ofrecieron participar y no tuve información alguna al respecto. Tampoco he recibido la vacuna, ni en Perú, ni en Suiza, donde actualmente resido”, señaló en la red social.

No he participado, ni como ministra ni después de serlo, en ningún ensayo clínico para la vacuna contra la COVID-19. Jamás me ofrecieron participar y no tuve información alguna al respecto. Tampoco he recibido la vacuna, ni en Perú, ni en Suiza, donde actualmente resido. — María Antonieta Alva Luperdi (@ToniAlvaL) February 12, 2021

Cabe indicar que Alva Luperdi trabaja en Suiza para la consultora Acasus en un proyecto de asistencia a países para implementar mecanismos de cooperación.

En tanto, Jorge Ala Hurtado, padre de María Antonieta Alva, también negó haber participado en algún ensayo clínico de Sinopharm, mucho menos haber recibido la vacuna.

“Este tuit es falso y difamatorio. Jamás he participado en algún ensayo clínico de ningún laboratorio, y menos me he vacunado contra la COVID-19”, escribió en la red social.

Este tuit es falso y difamatorio.

Jamás he participado en algún ensayo clínico de ningún laboratorio, y menos me he vacunado contra la COVID-19. Exijo que este individuo se retracte de inmediato. Me reservo el derecho de iniciar las acciones judiciales pertinentes. pic.twitter.com/PcpSzKr4yQ — Jorge Alva Hurtado (@jorgealvah) February 12, 2021

Cabe indicar que el expresidente Martín Vizcarra aseguró que ninguna otra persona de su entorno laboral del despacho presidencial, cuando era jefe de Estado, participó en los ensayos de la fase 3 de la vacuna de Sinopharm como sí lo hizo él en octubre del 2020.

“Por ahí escuché que fue tal o cual, mentira. Verifiquen. La fase 3 es un acto voluntario en el que nadie se inscribió ni pidió ser parte de este proceso de investigación de este ensayo clínico. Yo sí lo hice voluntariamente”, aseguró en conferencia de prensa.

