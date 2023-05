La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, admitió este lunes que perteneció a Perú Primero, el partido fundado por el expresidente Martín Vizcarra que busca obtener su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En declaraciones a los periodistas desde Piura, donde supervisó la campaña de fumigación contra el dengue, la titular de Salud afirmó que pese a se retiró, no pudo oficializar su decisión debido a que dicha agrupación política no tenía inscripción vigente.

“Para poner en claro y contexto esto: cuando se inició ese proyecto, obvio como cualquier demócrata he participado, pero como no se inscribía, quedó en nada y me tuve que retirar”, expresó.

“En ese momento cuando fui al Jurado [Nacional de Elecciones] para retirarme del partido, no era posible porque no estaba inscrito. Es decir, no figuraba para nada, por lo tanto no había mayor cosa que hacer”, añadió Gutiérrez.

En ese sentido, la ministra remarcó que en la actualidad está abocada a sus funciones y que trabajará “intensamente” para mitigar los efectos por el ciclón Yaku y las lluvias en el norte del país.

“Soy una mujer muy respetuosa de las funciones que tiene el Congreso, de por sí siempre vamos a estar llanos a cualquier convocatoria y ahorita mi trabajo y mi prioridad es la región Piura, es el norte del país, y me tengo que concentrar en ello”, subrayó.

Declaraciones de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. (Video: Canal N)

Cabe indicar que el partido Perú Primero se encuentra en proceso de inscripción ante el JNE: actualmente pasa por el periodo de tachas.

La agrupación fundada por Martín Vizcarra tiene como personero legal al coronel de la FAP en retiro Carlos Hernán Illanes Calderón, quien fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) entre el 2018 y el 2021.