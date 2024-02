El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) negó que el suboficial de la PNP Manuel Zambrano, a cargo de su resguardo cuando viaja a Moquegua, le filtró información clasificada mediante un amigo en común.

En diálogo con Canal N, el exmandatario indicó que nunca habló del tema con el efectivo policial ni con su amigo, el investigado Hugo Misad, por lo que desconoce del tema.

“Nunca he hablado de este tema ni con Misad ni con Zambrano ni con ningún efectivo policial de Seguridad del Estado de Moquegua. Tengo normas de conducta y para viajar a Moquegua o a cualquier lugar del Perú tengo que pedir autorización”, expresó.

“Cuando me dan (autorización) lo que me dice la jueza a cargo es: ‘cuando retorne, dentro de las 24 horas hace un informe del viaje’. Siempre he cumplido con el informe detallado del viaje. Independientemente de ello, la jueza en la resolución de autorización de viaje dice: ‘solicitar a Seguridad del Estado que también haga un informe’. De eso yo desconozco”, añadió.

Vizcarra Cornejo también estimó que quizás Zambrano o cualquier otro oficial de la PNP de Seguridad del Estado de Moquegua haya podido buscar información en Misad o cualquiera de sus amigos.

“En absoluto, no he hablado con Misad desde que fue intervenido y ya no tiene su teléfono, sino hubiera hablado, no tengo ningún problema. No tengo ningún impedimento de hablar con él, pero sus teléfonos están requisados”, sentenció.

Declaraciones de Martín Vizcarra. (Video: Canal N)

Según “Punto final”, Zambrano llamó por teléfono a Misad el pasado 12 de enero para avisarle que policías de Inteligencia llegaron a Moquegua para seguir a Vizcarra, quien, de acuerdo con la fiscalía, sería el presunto líder de la organización criminal “Los Intocables de la Corrupción”.

La conversación está en poder de la fiscalía, pues el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Penal, aprobó la interceptación del teléfono de Misad en noviembre del 2023.