El Poder Judicial (PJ) ordenó que Martín Vizcarra permanezca en Lima a espera del inicio del juicio oral en su contra por el Caso “Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”. Esto, al rechazar su solicitud para viajar a Moquegua por cuestiones laborales, durante varias fechas del 2024.

El expresidente había solicitado autorización judicial para desplazarse al sur del país a fin de cumplir con un cronograma de trabajo, como ingeniero civil, en la empresa familiar que tiene junto a sus hermanos.

Sin embargo, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional declaró improcedente el pedido, confirmando así la decisión de primera instancia emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, que ya había rechazado la solicitud.

La fiscalía acusa a Vizcarra de los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y colusión en agravio del Estado y solicita 15 años de cárcel en su contra.

El juzgado determinó que pase a juicio oral por el delito de cohecho pasivo propio por presuntas irregularidades en el caso “Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”, por haber favorecido al consorcio integrado por la empresa Obrainsa.

En tanto, la imputación por colusión se encuentra en consulta para determinar si también puede o no ser enjuiciado por este delito.

Mientras tanto, el exmandatario cumple con una comparecencia con restricciones, sujeta a reglas de conducta, en las que se le obliga a solicitar autorización para salir de Lima, lugar donde reside.

“Al salir de su localidad no podrá ser encontrado fácilmente, generándose un cierto peligrosismo procesal”

En sus argumentos, el Tribunal Superior coincidió con el juzgado de primera instancia, al señalar que está próximo a instalarse el juicio oral contra Vizcarra, por lo que su presencia en Lima es necesaria.

“(El juzgado indica) que estaría próximo a instalarse el juicio oral y es imprescindible la presencia física del recurrente, razón por la que no se le podría autorizar el viaje que se solicita. Al respecto, el Colegiado Superior comparte criterio con lo expresado en la recurrida, pues efectivamente, como ha quedado en evidencia en la audiencia, en contra del procesado existe ya una acusación por un delito de corrupción de funcionarios, la misma que ha generado un auto de enjuiciamiento”, explicó la Sala.

Ello, detalló el colegiado superior, significa que el juzgado habilitará pronto el día y hora para el inicio del juicio oral, donde es obligatoria la presencia de Vizcarra, según lo dispone en forma expresa el artículo 369.1 del CPP.

Se reiteró que el exmandatario está sujeto a la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización judicial. Ello significa que debe estar siempre a disposición de la autoridad fiscal o judicial para los actos propios del proceso penal.

“Se entiende que al salir de su localidad no podrá ser encontrado fácilmente para participar en el acto procesal que se le requiera, generándose un cierto peligrosismo procesal. En concreto, la recurrida ha cumplido con expresar las razones por las cuales considera que la solicitud de autorización de salida de la ciudad de Lima con destino la ciudad de Moquegua no prospera. Argumentos con los cuales esta Sala Superior los comparte. El agravio no es de recibo.”

Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional