El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) anunció que ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender la inhabilitación en su contra aprobada por el Congreso de la República.

En entrevista con Exitosa Noticias, recordó que ya presentó ante dicha instancia una acción de amparo contra la sanción del Parlamento y que ese proceso podría tardar entre cuatro o cinco años en resolverse.

“Yo ya presenté a la Corte la acción de amparo. La Corte normalmente se demora cuatro o cinco años, pero recién he presentado la medida cautelar este año. No es que levanta la inhabilitación, la suspende”, expresó.

Vizcarra Cornejo insistió en que se ha configurado un “ataque” a sus derechos humanos con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en su contra, el pedido de prisión preventiva –ya desestimado- y la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de excluirlo del partido Perú Primero.

Del mismo modo, el exmandatario ensayó un supuesto “cálculo político” del TC, que publicó el último viernes 27 de junio una resolución donde rechazó su pedido para dejar sin efecto la inhabilitación política aprobada por el Congreso.

“Yo sustenté la posición con mi abogado en el TC hace ya tres meses y queríamos que de una vez se pronuncie. Al mes se pronunció, yo ya sabía que el TC había votado contra el pedido para que me levanten la inhabilitación. Hasta allí viene el cálculo político de una institución”, aseveró.

“Como saben que con eso voy a ir con el documento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ‘no te la doy’. Yo he hablado con la gente del TC y me han dicho: ‘orden de la presidenta no hacer pública la resolución’. Como se dio el pedido de prisión, totalmente descabellado, sin argumento, y vieron que con los argumentos de Erwin Siccha, mi abogado, se caía, para que no sea una derrota de esta gente, sacan el documento. En todo hay cálculo político”, añadió.

Finalmente, Martín Vizcarra aseveró que las tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso tienen el mismo “error de origen”, es decir, que se dieron sin mediar sentencia alguna del Poder Judicial.

“Todas (las inhabilitaciones) tienen exactamente el mismo error de origen, que salen y se dan sin ninguna sentencia. Si finalmente resuelve la Corte levantar una inhabilitación porque ha omitido tener una sentencia del Poder Judicial”, sentenció.

Tres inhabilitaciones vigentes

Como se recuerda, Martín Vizcarra suma tres inhabilitaciones vigentes. La primera data de abril del 2021, por un plazo de 10 años. Esto por su vacunación en secreto durante la pandemia del COVID-19, caso conocido como ‘Vacunagate’.

La segunda, de mayo del 2022, por cinco años por supuestamente haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

La tercera, por 10 años, se aprobó tras un pedido de reconsideración por la disolución del Congreso en setiembre del 2019.