El expresidente Martín Vizcarra sostuvo una relación de confianza con el exjefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, el detenido Martín Gonzales Sánchez, a cambio de que se ocultaran los presuntos vínculos que el exmandatario tenía con el hoy prófugo exmagistrado supremo César Hinostroza, investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Además, en octubre del 2018, cuando Vizcarra era presidente y Gonzales estaba en la Digimin, personal de esta entidad habría coordinado “de manera precisa junto a las más altas esferas del Poder Ejecutivo para coadyuvar en la fuga” de Hinostroza del país.

Así lo señala el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que investiga a la presunta organización criminal que Martín Gonzales habría dirigido, denominada Inteligencia Criminal en la Sombra.

Nexos y protección

Sobre la relación entre Vizcarra e Hinostroza, esta se evidencia en las comunicaciones que Antonio Camayo, señalado de ser financista de Los Cuellos Blancos, sostuvo con el entonces juez supremo, de acuerdo con el Eficcop.

“En estas comunicaciones se pudo advertir que se coordinaban acciones para que se lleve a cabo una reunión entre el exmagistrado supremo César Hinostroza Pariachi y Martín Vizcarra Cornejo para obtener un ‘puente’ en referencia al establecimiento de vínculos de poder con el presidente de la República”, se menciona en el requerimiento de prisión preventiva contra Gonzales presentado por el fiscal José Luis Quispe, del Eficcop.

El mayor PNP Manuel Arellano, señalado de integrar la red criminal que dirigía Gonzales, tenía como función recibir las comunicaciones del Caso Los Cuellos Blancos para luego corroborarlas. Sin embargo, Arellano no lo hizo. En cambio, utilizó esa información, según el Eficcop, “para encubrir y condicionar a autoridades involucradas”, como el expresidente Vizcarra.

Uno de los testimonios que recoge la fiscalía sobre este caso y que evidencia los vínculos de Gonzales con altos funcionarios es el del exjefe de la Digimin, José Luis Gil Becerra, quien buscó remover a Gonzales del cargo de jefe de la División de Búsquedas (Divbus) en junio del 2019, meses después de la fuga de Hinostroza.

“[...] Cité a Gonzales Sánchez a mi despacho y le informé que estaba realizando el cambio de colocación reemplazándolo por el coronel Roger Arista Pérez [...]. Fue grande mi sorpresa cuando este me preguntó: “¿está usted seguro que me quiere cambiar? Porque le advierto que hoy me cambia y mañana regreso a mi puesto”, declaró Gil al Eficcop el 8 de noviembre del 2023.

Gil también señaló los motivos por los que renunció a su cargo, en el contexto de un reportaje televisivo en el que lo involucraron: “Quiero manifestar que esta ‘operación’ para sacarme del puesto por ser ‘peligroso’ para sus intereses [...] habría sido una estrategia que vino desde el gobierno del expresidente Martín Vizcarra [...]”.

En su declaración del 7 de noviembre del 2023, el exministro del Interior Carlos Morán también se refirió a la relación entre Vizcarra y Gonzales: “Tenía mucha desconfianza de él [Martín Gonzales] [...], sin embargo, entre el 25 y 26 de junio del 2019 recibí una llamada telefónica del presidente Martín Vizcarra al celular institucional asignado a mi despacho donde me recomendaba que no había que cambiar de la División de Búsqueda de la Digimin al oficial conocido como ‘Conejo’, haciendo referencia al coronel PNP Martín Gonzales porque era un buen oficial que había trabajado casos como [Los] Cuellos Blancos”.

Morán describió esto como un acto inusual por parte de Vizcarra.

El inicio

Para el Ministerio Público, el origen de la relación entre Vizcarra con los oficiales de la Divbus de la Digimin, a cargo de Martín Gonzales, se inició entre marzo y abril del 2018.

En ese período, Vizcarra se reunión con las fiscales del Caso Los Cuellos Blancos, Rocío Sánchez y Sandra Castro, y con el mayor PNP Manuel Arellano.

De acuerdo con la versión de los involucrados, el encuentro fue para solicitar protección ante posibles amenazas por la investigación. Sin embargo, para esa fecha, la fiscalía señala que ya se conocía el registro de los audios en donde se coordinaba una reunión entre Hinostroza con Vizcarra.

Según el Eficcop, Arellano le advirtió al exmandatario que dichos audios podrían generarle problemas legales. La tesis fiscal apunta que esto sirvió para ganarse la confianza de Vizcarra.

La fiscalía resalta que los nombramientos en la Divbus de la Digimin, que dependen del Ministerio del Interior, “se hacían con el consentimiento, venia y autorización de Vizcarra materializándose la retribución a la protección que realizaban estos miembros [...], a fin de ocultar cualquier vínculo que tenga el presidente de la República con miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Otro detalle que señala el Eficcop es que, de acuerdo con testimonios recogidos, Gonzales ingresaba a Palacio de Gobierno para reunirse con Vizcarra sin ser registrado.

La fuga de Hinostroza

El 4 de octubre del 2018, César Hinostroza acudió al Congreso para el debate de la acusación en su contra por varios delitos, entre ellos el de organización criminal. Al día siguiente de su presentación se dirigió a Tumbes, “siendo escoltado por vehículos presuntamente de la Digimin”, señala el Eficcop.

Una orden fiscal emitida el 12 de setiembre del 2018 dispuso continuar con la videovigilancia a César Hinostroza por 60 días designando a la Divbus de la Digimin como encargada de esa función. Sin embargo, Gonzales declaró en febrero del 2019 que “no hubo otra disposición” y que la medida se aplicó solo hasta el 27 de setiembre del 2018.

Para la fiscalía, los miembros de la Digimin coordinaron estas acciones “junto a las más altas esferas del Poder Ejecutivo para coadyuvar en la fuga del citado exmagistrado”. Esto porque Hinostroza podía brindar información sobre las presuntas reuniones que sostuvo con funcionarios como el expresidente Vizcarra.

Gonzales y su equipo facilitaron la fuga de Hinostroza, según el Eficcop, “cumpliendo de esta manera con el presunto acuerdo de protección y encubrimiento a favor del exjuez supremo y del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, ya que la captura de César Hinostroza podría vincularlo directamente con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y otras actividades ilícitas que a través de los años se han abierto paso de conocimiento”.