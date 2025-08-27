Sin aceptar preguntas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, anunció que el expresidente Martín Vizcarra será trasladado nuevamente al penal de Barbadillo, a pesar que hace poco se dispuso que sea internado en Ancón II.

“El INPE está disponiendo, en el ámbito de sus atribuciones y de manera independiente el traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo. Está retornando el día de hoy. Es algo que se ejecutará de manera inmediata”, informó ante la prensa el ministro, acompañado por el titular del INPE, Iván Paredes.

La semana pasada, el viernes 22 de agosto, el propio INPE confirmó que se había dispuesto el traslado de Vizcarra Cornejo desde Barbadillo al penal de Ancón II por motivos de seguridad, ya que originalmente una nueva junta clasificadora había determinado que debía estar cumpliendo su prisión preventiva en el penal de Lurigancho.

Juan José Santiváñez precisó que una de las primeras acciones que tomó como ministro de Justicia fue evaluar las acciones que está tomando el INPE y que fue su despacho el que pidió específicamente reevaluar el caso del exmandatario.

“Desde el despacho solicitamos muy respetuosamente al INPE que esta medida pudiera ser reevaluada considerando el honor que este había tenido de ejercer el cargo de presidente de la República. Por eso, y dentro del ámbito de sus atribuciones de manera absolutamente independiente, se emitió la resolución de presidencia del INPE 264-2025″, detalló el ministro.

También reconoció que, previamente, la junta encargada de clasificar a Martín Vizcarra lo hizo porque los hechos que se le imputan ocurrieron cuando era gobernador regional de Moquegua, antes de ser jefe de Estado. “Por eso, originalmente la comisión especial del INPE decidió dentro del ámbito de sus competencias clasificar que la permanencia de su privación de libertad tendría que darse en un establecimiento común”, indicó.

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, dijo que le pidió al jefe del INPE, Iván Paredes, trasladar a Martín Vizcarra al penal de Barbadillo. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

Santiváñez, junto con Paredes, se retiraron tras hacer este anuncio sin aceptar preguntas de la prensa.

Martín Vizcarra anuncia que sería trasladado otra vez en Ancón II

Martín Vizcarra, en audiencia virtual este martes 26 de agosto, había adelantado información sobre un entonces supuesto traslado nuevo al cual sería sometido, a pesar de que hacía pocos días había sido internado en el penal Ancón II.

“Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente. No sé si dentro del mismo penal, porque este es un penal grande, tiene más de 2 mil internos o a otro penal. No sé, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE”, reclamó Vizcarra en la audiencia por el juicio que se le sigue por supuestas coimas que habría recibido como gobernador regional de Moguegua.

En respuesta, y a través de un comunicado, el INPE descartó que el exmandatario fuera a ser trasladado a otro ambiente.