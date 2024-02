El expresidente Martín Vizcarra descartó que vaya a huir a la clandestinidad si es que el Ministerio Público llega a solicitar una prisión preventiva en su contra por las investigaciones que lo involucran en el caso Los Intocables de la Corrupción.

En declaraciones a Exitosa, negó que fuera a tomar una decisión como la de Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia luego que se de que le ordenada una sentencia de 3 años y medio de prisión efectiva, así como una orden de prisión preventiva.

“Nunca. A mí me tienen aquí como siempre, dando la cara, poniendo el pecho. Martín Vizcarra nunca va a buscar una embajada, jamás. Martín Vizcarra no se va a autolesionar. Yo quiero mucho a mi familia para autolesionarme y por respeto a mi familia y todos los que me quieren, siempre estaré dando la cara y estaré aquí presente”, manifestó.

Vizcarra Cornejo actualmente cumple comparecencia con restricciones e impedimento para salir del país como parte del juicio en su contra por presuntas coimas que habría recibido como gobernador regional de Moquegua, además de estar involucrado en otras investigaciones como la de Los Intocables de la Corrupción.

Sobre este último caso, el exmandatario dijo que los testimonios de los investigados revelan que sí se cometieron actos de corrupción, pero que solo una persona que aseguró es Karem Roca, dice que recibió dinero ilícito.

“Ni Enciso ni Villafuerte manifiestan en absoluto que yo tenía que ver algo en ese sentido, ninguno de los dos [...] Solo hay una testigo protegida que manifiesta que yo había recibido dinero, que es Karem Roca. Todos los demás, los contratistas, los privados, los funcionarios corruptos que pidieron dinero, ninguno hace mención a Martín Vizcarra”, señaló.

Según la fiscalía, Martín Vizcarra sería cabecilla de Los Intocables de la Corrupción y habría ejercido, a través de sus ministros de Transportes y Comunicaciones, actos de gobierno para facilitar la contratación de empresarios corruptos en procesos dentro de Provías Descentralizado.

Al respecto, señaló que todavía no ha sido citado y que estaba esperando formalmente ser investigado por la Fiscalía de la Nación para brindar su testimonio para descartar su relación con estos actos delictivos.