El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) solicitó la suspensión de la ejecución provisional de su condena de 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho (soborno), por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, hasta que se resuelva la apelación que presentó.

El recurso fue presentado por Erwin Siccha, abogado del exmandatario, ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, a fin de lograr la excarcelación de su patrocinado hasta que se resuelva el caso.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), Vizcarra Cornejo calificó de “injusta” la sentencia y dijo que la misma “ignoró” su “conducta procesal intachable”, asistiendo al acto mismo de su lectura.

He solicitado la suspensión de la ejecución provisional de condena hasta que se resuelva la apelación de una injusta sentencia, que ignoró mi conducta procesal intachable, asistiendo al acto mismo de su lectura. pic.twitter.com/GTzToWoP4T — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) December 17, 2025

Como se recuerda, Martín Vizcarra fue condenado por recibir S/ 2.3 millones de dos empresas constructoras cuando fue gobernador de Moquegua. El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional dispuso también su inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos.

El juzgado determinó que a Vizcarra le corresponde una pena de 6 años por el caso Lomas de Ilo y 8 años por los delitos vinculados al proyecto Hospital de Moquegua, con lo que la pena total y concreta es de 14 años de prisión, un año menos que el pedido de fiscalía.

El juzgado concluyó que está probado que el expresidente sí pidió y recibió la coima de S/ 1 millón de Obrainsa por Lomas de Ilo (S/ 400 mil en enero 2014 y S/ 600 mil en abril 2014), así como que la constructora pagó el alquiler de una avioneta a pedido suyo.

Asimismo, el tribunal determinó que “se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal de Martín Vizcarra en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal”.