Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), consideró “arbitraria” la prisión preventiva que se dictó por cinco meses contra su patrocinado y remarcó que se cedió “ante la presión mediática que lo quiere ver preso”.

En declaraciones a Canal N, adelantó que a más tardar este jueves 14 de agosto presentará el recurso de apelación y se mostró convencido que la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz será revocada.

“Creo que nada más arbitrario y esta decisión representa ceder ante la presión mediática que lo ha querido ver preso. El juez ha sido tan arbitrario que incluso ha cuestionado el arraigo familiar, cuando el fiscal jamás lo ha cuestionado en ninguno de los escritos que ha presentado”, expresó.

“Es decir, el juez ha sido más fiscal que el representante del Ministerio Público y eso no se puede permitir en un estado de derecho. Nosotros inmediatamente el día de mañana, a más tardar, estamos presentando el recurso de apelación y estamos convencidos que esta decisión va a ser revocada”, agregó.

Siccha también acusó al juez de tener redactada la decisión sin escuchar a las partes y de tener un conflicto de interés, dado que su esposa es integrante del equipo especial del caso Lava Jato.

“Nos acabamos de enterar que el juez que ha estado a cargo de esta prisión preventiva es esposo de una fiscal que es miembro del equipo Lava Jato. Vaya conflicto de interés. Nosotros considerábamos que podría existir por lo menos una cuestión de imparcialidad del magistrado, sin embargo, la resolución ha estado previamente redactada a esta audiencia”, acotó.

El abogado de Vizcarra Cornejo también calificó de “inconstitucional” que el juez se haya centrado en el arraigo familiar y no laboral.

“Cómo puede ser posible que no diga que no hay arraigo familiar si tiene un hijo menor de edad con el que reside hace muchísimos años. Nosotros tampoco lo hemos cuestionado en el sentido de que el fiscal nunca había puesto ninguna objeción al respecto”, manifestó.

“El debate debió centrarse única y exclusivamente en el arraigo laboral. Lo que ha sucedido es absolutamente inconstitucional. No se puede permitir que ningún juez ingrese como tema de debate algo que no ha sido planteado por las partes”, añadió.

Finalmente, Erwin Siccha señaló que Martín Vizcarra se encuentra “sumamente tranquilo” y que se ha cedido a las presiones políticas para que se dicte prisión preventiva contra el exmandatario.

“Él está sumamente tranquilo, es una persona calmada, está seguro de su inocencia. Vamos a impugnar esta decisión que consideramos absolutamente arbitraria”, subrayó.

“(La audiencia ha sido) totalmente irregular, se ha cedido a las presiones políticas y eso no se puede permitir para ningún ciudadano”, sentenció.