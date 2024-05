Unidad de Investigación

El pedido de prisión preventiva para el coronel PNP en retiro Martín Gonzales Sánchez no solo describe su papel en la fuga de familiares y exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo. También detalla su rol en la fuga del Perú del exjuez supremo César Hinostroza en octubre del 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra. En esa época, Gonzales, conocido como ‘Conejo’, era jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior.

De acuerdo con el requerimiento del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) para encarcelar a Gonzales, “funcionarios de la Digimin, que es una entidad que depende del Poder Ejecutivo, habrían coordinado de manera precisa junto a las más altas esferas del Poder Ejecutivo para coadyuvar en la fuga” de Hinostroza, quien sigue prófugo de la justicia.

Para el Eficcop, eso “se infiere a partir de que Hinostroza se encontraba sindicado como el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y, consecuentemente, podría brindar detalles sobre las reuniones que habría mantenido con diversos funcionarios, entre ellos el entonces presidente Martín Vizcarra”.

El equipo fiscal precisa que la fuga de Hinostroza “se habría visto favorecida por sujetos que integrarían la estructura criminal enquistada en la Divbus-Digimin de ‘Conejo’, que estaba a cargo de la videovigilancia contra Hinostroza.

La medida contra el exmagistrado se estableció en una disposición fiscal del 12 de setiembre del 2018.

En marzo del 2019, Inspectoría de la PNP emitió una resolución que determinaba responsabilidad administrativa de Gonzales por no haber supervisado al personal PNP a su cargo que debía vigilar a Hinostroza entre el 27 de setiembre y el 5 de octubre del 2018, fecha en la que el exjuez salió de Lima hacia Tumbes.

El 7 de octubre del 2018, Hinostroza salió del país por un control migratorio de Tumbes, en la frontera con Ecuador, desde donde viajó a España. (Foto: Migraciones)

Además, en el requerimiento de prisión preventiva para Gonzales se señala que, para ir a Tumbes, Hinostroza fue “escoltado por vehículos presuntamente de la Digimin, los mismos que le facilitaban el acceso y evitaban el control en operativos policiales que se realizaban en la ruta hacia Tumbes”.

Además… Indagación y pedido El Eficcop pidió 36 meses de prisión preventiva para Gonzales y otros policías por la investigación del Caso Inteligencia Criminal en la Sombra, como se ha denominado a la presunta red criminal que el coronel PNP en retiro habría encabezado en la Digimin, que dirigió en el gobierno de Pedro Castillo. La solicitud aún no ha sido resuelta por el Poder Judicial.

El 26 de abril, Gonzales y otros oficiales PNP fueron detenidos de forma preliminar por la mencionada indagación.

Según el Eficcop, el grupo de Gonzales habría sido el “brazo de protección” de la supuesta red de Castillo. Además, habría filtrado información para evitar las capturas de dos sobrinos del expresidente, del exministro Juan Silva y de Bruno Pacheco.

El protegido

‘Conejo’ maniobró para que “no se le impongan sanciones disciplinarias” por la fuga de Hinostroza. Para el Eficcop, esa ‘protección’ estaría vinculada con la relación que Gonzales tenía con Vizcarra cuando era presidente. Según el documento fiscal, el nexo se dio a raíz del Caso Los Cuellos Blancos, en el que Vizcarra está implicado, en parte por una supuesta reunión con Hinostroza (el tema se menciona en una conversación del exjuez con Antonio Camayo).

Para llegar a Vizcarra, el enlace habría sido el ahora exmayor PNP Manuel Arellano, del grupo de Gonzales y responsable de recibir las comunicaciones de las interceptaciones telefónicas del caso.

El vínculo de Vizcarra y Gonzales se evidencia en las declaraciones que el exjefe de la Digimin José Luis Gil y el exministro del Interior Carlos Morán dieron al Eficcop.

En noviembre del 2023, Gil declaró que en junio del 2019 buscó cambiar a Gonzales de la Digimin, pero que, cuando conversó con el entonces comandante PNP, este le dijo algo que le sorprendió.

“En junio del 2019, si mal no recuerdo, cité a Gonzales Sánchez a mi despacho y le informé que estaba realizando el cambio de colocación, reemplazándolo por el coronel Roger Arista Pérez, y a su vez él ocuparía el puesto de Arista. Fue grande mi sorpresa cuando este me preguntó: ‘¿Está usted seguro que me quiere cambiar? Porque le advierto que hoy me cambia y mañana regreso a mi puesto’. [...]”.

Gil acotó que ejecutó el cambio, pero que al día siguiente lo llamó Morán, entonces titular del Mininter, quien le sugirió que “reponga” a Gonzales porque “había llamadas de arriba”. Por este motivo, tuvo que reponer al entonces oficial.

A su vez, Morán declaró, también en noviembre, que a fines de junio del 2019 recibió una llamada de Vizcarra, quien le recomendaba no cambiar a Gonzales “porque era un buen oficial que había trabajado casos como [Los] Cuellos Blancos”.

“[José Luis Gil] iba a remover del cargo al coronel PNP Martín Gonzales, conocido como ‘Conejo’, de la jefatura de la DivBus, pues tenía mucha desconfianza de él, escuchándolo y dándole el respaldo para que se mejore el sector; sin embargo, entre el 25 y 26 de junio del 2019 recibí una llamada telefónica del presidente Martín Vizcarra al celular institucional asignado a mi despacho, donde me recomendaba que no había que cambiar de la División de Búsqueda de la Digimin al oficial conocido como ‘Conejo’, haciendo referencia al coronel PNP Martín Gonzales, porque era un buen oficial que había trabajado casos como [Los] Cuellos Blancos, tomándome por sorpresa al recibir la llamada de Martín Vizcarra, pues era algo inusual y no convencional que el presidente de la República llame para recomendar a un oficial operativo para que permanezca en el cargo, más aun [cuando] José Luis Gil Becerra me había comentado que lo iba a cambiar”.

