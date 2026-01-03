Escucha la noticia
Documentos internos ensombrecen papel de la UNOPS en el caso Vizcarra
Documentos internos del Comité de Contratos y Propiedad de la UNOPS (HQCPC) –Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos– revelan que UNOPS Perú vulneró su Manual de Adquisiciones durante la licitación del Hospital de Moquegua. Las minutas, a las que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, confirman que la oficina llevó a cabo negociaciones de precios no permitidas con el consorcio.