El expresidente Martín Vizcarra desistió de su intención de presentar hábeas corpus y otras acciones legales para anular su traslado al penal Ancón II y pueda regresar a Barbadillo, según anunció el secretario general del partido Perú Primero, César Figueredo.

“Recién nos hemos podido comunicar muy brevemente con él. Ha decidido desistir de toda acción legal contra este traslado. Él va a desistir de este hábeas corpus en el entendido de dos cosas: que si alguien cree que el penal de Barbadillo era un privilegio para él, a él jamás le gustaron los privilegios”, señaló en declaraciones a RPP este sábado.

En la víspera, el viernes 22 de agosto, el INPE dispuso que el expresidente Martín Vizcarra sea trasladado al Establecimiento Penitenciario Ancón II. Si bien la Junta Técnica de Clasificación determinó que sea recluido en el penal de Lurigancho, “por medidas de seguridad penitenciario” se modificó esta decisión.

Antes de su traslado, Vizcarra se comunicó desde el penal de Barbadillo con RPP para asegurar que era víctima de un acoso político.

“Esto empieza el miércoles 13 en que el juez dicta una prisión preventiva que no tiene ninguna justificación legal, aduciendo que no tengo arraigo familiar, como que yo vivo solo, desconociendo que yo tengo esposa, hija, nietos, es increíble”, reclamó.

César Figueredo insistió en que, ahora, Vizcarra Cornejo ha decidido “aceptar estoicamente” su traslado.

“Se va a quedar en Ancón estos pocos días porque estamos seguros en que en la apelación que ya ha sido aceptada y próximamente será revisada por la sala correspondiente, el logrará su libertad”, agregó.

Martín Vizcarra anuncia que se quedará en Ancón II

A través de su cuenta de X, Martín Vizcarra publicó un mensaje confirmando que ya no presentará alguna medida para regresar al penal de Barbadillo.

Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar.



He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la… — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) August 23, 2025

“He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos contra el pacto mafioso que nos gobierna”, indicó en la red social.