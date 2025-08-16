Escucha la noticia
Martín y van cuatro, una crónica de Fernando Vivas sobre Vizcarra, su estrategia política y su prisión preventiva
Con Vizcarra siempre queda una duda. ¿Su pose de ‘yo domino la situación’ es porque intuye lo que va a pasar o porque tiene una coraza impenetrable que nos impide ver su íntima inseguridad? No estoy seguro de su seguridad en sí mismo; pero sí es cierto que intuyó que iría preso y preparó una sonrisa de aplomo antes de ir hacia la carceleta, similar a las que nos han regalado Keiko, Ollanta, Nadine y otras celebridades en desgracia. Hasta dejó un video con esta línea de guionista: “Si estás viendo este video es porque han dictado prisión preventiva contra mi persona…”.