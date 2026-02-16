Más de 30 investigados por minería ilegal en Pataz figuran en el Reinfo

Juan Villalobos Ruiz figura inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desde su creación a inicios del 2017, con el derecho Minero Pataz E.P.S. Nº 3. que tiene 750 hectáreas. Desde el 2023, una investigación de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (Fecor) de la Libertad demostró que Villalobos –categorizado como “minero artesanal”– era parte de Los Parqueros de Pataz, grupo criminal dedicado al hurto y a la minería ilegal, el cual tenía como cabecilla a Gregorio Segura Marcelo, alias ‘Palermo’.

Acusado de ser parte de Los Parqueros de Pataz

Como el caso de Villalobos, la Unidad de Investigación de El Comercio detectó que suman más de 30 los casos de mineros con Reinfo que están siendo investigados por minería ilegal y contaminación en Pataz, La Libertad.

A través del seguimiento de las comunicaciones constantes entre ‘Palermo’ y Villalobos, la Fecor estableció que el minero se dedicaba a robar material aurífero de diferentes zonas mineras. Gracias a su inscripción en el Reinfo, Villalobos se permitía manejar maquinarías que luego eran usadas en áreas no autorizadas para la minería artesanal. Villalobos está prófugo, pero su inscripción sigue vigente.

Otro caso es el de José Boy Valdez, poseedor de dos Reinfo: derecho minero Azabache 2010 I y el Túnel del Tiempo I, localizados en Pataz y Otuzco. Boy es procesado por el delito de minería ilegal y por ser parte de la Gran F.A., una organización criminal que operaba en La Libertad.

Reinfos vigentes de José Boy Valdez

De acuerdo con las investigaciones fiscales, Boy se encargaría de pagos a funcionarios como el ex gerente regional de Minería de la Libertad, Raúl Araya, el mismo que por varios años ignoró las denuncias por minería ilegal realizados atribuidas a José Boy y a José Arteaga López, este último cabecilla de La Gran F.A.

Si bien algunos de los 33 detenidos de esta organización ya fueron excluidos del Reinfo, Boy mantiene su inscripción vigente a la fecha.

—Más casos—

El minero informal Vicente Castillo Zavaleta presenta varias denuncias policiales, entre el 2019 y 2023, por minería ilegal. La mayor parte de estas denuncias provienen de Minera Poderosa, titular de la concesión en la que operaba. Castillo está denunciado por realizar explosiones para sustraer mineral en zonas no autorizadas para la minería artesanal. Castillo ya no está inscrito en el Reinfo, pero sí lo está su empresa Andeans Minerals E.I.R.L. con el derecho minero Rocío.

Su hijo, Óscar Castillo, también cuenta con Reinfo y lo mismo sucede con la empresa de este, Grupo Osma S.A.C. Los Reinfo de la familia Castillo y sus empresas están ubicados en Pias, Pataz. Ambos están investigados por el delito de minería ilegal, desde el 2022, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La Libertad (Fema).

Empresa con Reinfo vigente

Óscar Castillo, además, tiene una investigación por lavado en la Fiscalía Antidrogas de Ventanilla.

Vicente Castillo reconoció a El Comercio que la denuncia que afronta proviene de Minera Poderosa. “Estuvimos trabajando con ellos, pero luego encontramos mejores vetas que antes, [...] y empezaron a denunciarnos por organización criminal”, dijo a este Diario.

Castillo visitó, entre el 2024 y 2025, los despachos de los congresistas Guido Bellido (Podemos), Enrique Alva (Acción Popular) y Alex Paredes (Somos Perú). Consultado por estas visitas, el minero admitió conocer a los legisladores, pero dijo no recordar las reuniones. “Al final nadie nos apoya”, se excusó.

En el sistema de la fiscalía, también figura Robin Rojas Rodríguez como imputado por el delito de minería ilegal. Él cuenta con Reinfo. En agosto del 2024, las autoridades descubrieron que tenía un predio en El Milagro, distrito de Huanchaco, donde se procesaban ilegalmente casi 2.000 toneladas de mineral metálico. Junto con Rojas están siendo investigados la empresa Airam Company E.I.R.L. y el empresario chino Lyu Dongdong.

Nicolas Lozano Argomedo, otro minero inscrito en el Reinfo con el derecho Minero Pataz EPS Nº 1, tiene una investigación desde el 2024 por realizar actividades de extracción y exploración de manera ilegal.

Registro sin filtro

De los 590 mineros de Pataz que están actualmente inscritos en el Reinfo, hay 33 que tienen investigaciones abiertas por minería ilegal y contaminación. Alrededor de 20 también son procesados por hurto agravado, tráfico de drogas y lavado de activos.