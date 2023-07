Gino Dagnino, abogado de Mauricio Fernandini, indicó que su patrocinado sí tiene cómo demostrar el origen legal del dinero con el que compró un departamento y una cochera en San Isidro por un total de US$160 mil. Esto como parte de la investigación del Ministerio Público al periodista por el delito de lavado de activos y cómplice de colusión agravada por presuntamente participar en la trama de corrupción en el Fondo MiVivienda.

En diálogo con Panamericana Televisión, Dagnino detalló que el monto es producto de los ahorros de Fernandini, así como del dinero que retiró de su fondo de AFP. Además, señaló que la pareja del periodista también sacó recursos de su fondo de AFP y contribuyó a comprar el inmueble.

Explicó que Fernandini acudió el 20 de diciembre del 2021 al banco a depositar a su cuenta de ahorro en soles, pero la persona que le iba a vender el inmueble le pidió que le dé la inicial en dólares, por lo que, según dicha versión, sacó 170 mil soles de su cuenta de ahorro en soles, sale de la entidad financiera y lo cambia en una casa de cambio debido al que el banco le ofrecía un menor tipo de cambio.

Luego, de acuerdo con Dagnino, el periodista regresa con los dólares, pero el banco le precisa que si desea tener un cheque de gerencia, tiene que depositar el dinero en una cuenta en dólares, por lo que abre la cuenta y entrega los 80 mil dólares.

“No son montos distintos, como se hace ver en el informe (de la Fiscalía), es un mismo fondo que luego se cambia, sacando un poco más de sus ahorros que estaban en el banco, lo cambia en una casa (de cambios) y luego lo deposita para que le den el cheque”, indicó.

Remarcó que Fernandini no ha podido recabar documentos de los bancos y de la AFP para demostrar el origen legal de su dinero debido a que fue capturado y debió cumplir 10 días de detención preliminar.

Sospechas

El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, detectó que en diciembre de 2021, después de haber recibido pagos de Goray, Fernandini adquirió un departamento y una cochera en San Isidro por un total de US$160 mil. De estos, US$80 mil fueron financiados por el banco y los otros US$80 mil por un cheque de gerencia.

Para el Ministerio Público, el hombre de prensa incurrió en actos de conversión y ocultamiento al haber introducido al sistema financiero el referido dinero y al haber adquirido una propiedad.

Agregaron que estos bienes “tendrían origen ilícito” por estar vinculados a actos de “colusión agravada” en el Fondo MiVivienda.

La foto

En referencia a la foto hallada a Mauricio Fernandini en la que aparece Geiner Alvarado, exministro de Vivienda durante el régimen de Pedro Castillo, y Paul Tiparra Campos, conocido como “Polo Campos”, Dagnino descartó que haya sido tomada en la casa del periodista.

“No es la casa de Mauricio Fernandini. Esa fotografía la encontraron, es una fotografía que él ha tenido, donde el señor Polo Campos es un amigo de marinera de él..., no es su domicilio, no es una foto tomada en la vivienda (de mi patrocinado). Lo que se dice, entiendo yo en los medios, es porque lo señala la Fiscalía, bien o mal redactado, está induciendo a ese error”, enfatizó.

El juez Raúl Justiniano Romero evaluará este martes, desde las 4 de la tarde, el pedido realizado por el fiscal provincial Cristhian Niño Torres de dictar 36 meses de prisión preventiva para Fernandini Arbulú y Sada Goray.