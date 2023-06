>Al menos 18 investigados admiten actos ilícitos en la gestión de Pedro Castillo

“En ese instante [Sada Goray] baja cargando una batea color azul y cubierta con corazones rosados, ingresamos al ascensor y subimos, encontrando a mi prima quien me dijo: ‘Solo es un rato’”, cuenta Mauricio Fernandini en su ‘confesión sincera’ ante el Ministerio Público. Así se llama la pieza documental con la que Fernandini aspira a ese status que permitiría que le rebajen la pena hasta un tercio. Su abogado Gino Dagnino apuesta a salvarlo de los cargos de organización criminal y cohecho; le será más difícil hacerlo de complicidad en tráfico de influencias.

La confesión tiene detalles de un cronista: colores primarios, corazones de lana; una prima de talante pituco, Pilar Tijero Martino, con líneas tan ingenuas como torcidas; y una frase que me pone la carne de gallina cuando me pongo en el pellejo del colega y amigo que confiesa algo infame: “No abrí la bolsa, pero sí presumí que contenía dinero”. Ese pequeño detalle, ‘no quise ver, pero sabía’, no agrava ni atenúa penalmente, pero delata la sorpresa de sí mismo de quien se dejó envolver en una trama criminal y ahora afronta, sin negarla, su responsabilidad penal. Fernandini no ha querido declarar para esta crónica. Debo respetar su silencio que es, además, regla de conducta procesal; pero sí he podido conversar con gente que conoce lo que él piensa de todo esto.

Sobre todo, Sada

Fernandini ha compartido una hipótesis con su entorno íntimo. Retengan estos hechos: El 6 de diciembre, víspera del golpe y vacancia de Castillo, se filtraron las declaraciones de Salatiel Marrufo, el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, confesando que le había cobrado una coima de S/.4 millones a la empresaria Sada Goray para cambiar a tres miembros del directorio del Fondo Mivivienda, por uno que le fuera afín. Ello echó por tierra el intento de Sada Goray, en sus declaraciones del 4 de diciembre a varios medios, de posar como extorsionada.

Parte del dinero que pagó Goray como coima, según Marrufo, fue para Pedro Castillo. Esa era la revelación política de impacto filtrada un día antes de la votación para la vacancia del presidente; pero había otra revelación que causó revuelo porque no se trataba de un apellido nuevo para memorizar sino de uno que conocemos todos, Fernandini. Fue él quien ligó a Marrufo con el universo de Sada Goray, porque se lo pidió su prima Pilar Tijero, amiga y socia de Goray. Por cierto, Fernandini ha contado a sus amigos que, tras las emisiones en septiembre y octubre de reportajes en “Cuarto Poder”, que develaban los hilos de Goray, quiso confesar su participación en los medios, pero su prima lo disuadió.

¿Cuál es la hipótesis de Fernandini? Que la fiscalía promovió la difusión del testimonio de Marrufo y su presentación ante la Comisión de Fiscalización en la mañana del 7 de diciembre, para que ello incidiera en la votación de la vacancia presidencial, programada para la tarde de ese día. Con su colaboración no solo eficaz sino de impacto, Marrufo se ganaba su libertad y Sada Goray; pasaba piola a costa del revuelo ocasionado por la vacancia y por la aparición del periodista famoso. El imprevisto golpe de Castillo, obligó a ajustar las previsiones. Marrufo, cuyo testimonio ya no se juzgó tan gravitante, recién ha obtenido su libertad el pasado martes 30 de mayo; pero Goray sigue pasando piola, en el extranjero.

Ahora, con la difusión del documento de su confesión, vuelven los reflectores sobre el actor secundario Mauricio y no sobre la protagonista Sada. Fernandini le ha dicho a su entorno que él se atiene a lo que dijo en las muchas veces que declaró ante la fiscalía desde el 19 de diciembre. Se reafirma en que recibió alrededor de 6 meses de alquiler de su departamento (a S/. 10 mil por mes) para las reuniones de Goray y su prima Pilar con Marrufo. Recuerda que los pagos no fueron mensuales, sino que en un caso se juntaron meses impagos; y aclara que ello no alcanza la cifra de $80 mil mencionada como trascendido de declaraciones de Goray ni que hayan hablado del concepto de ‘bono de éxito’. Sigue pensando que Goray pretende defenderse a costa suya, promoviendo la difusión de detalles asociados a su participación, y teme que en esa estrategia pueda colaborar su prima, Pilar Tijero, a pesar de que los unía una gran amistad. Por cierto, los primos, por regla procesal, no pueden tener contacto entre sí ni con los otros implicados. Tijero ha buscado un abogado de nota, César Nakazaki.

La hipótesis de Fernandini tiene un límite cronológico y temático claro. Él repite a sus amigos que su participación se limitó estrictamente al tema de Mivivienda y fue testigo de la negociación y pago de la coima de S/. 4 millones por cambiar el directorio del ente al gusto de Sada. Todo ello se dio desde el 2 de agosto cuando, un día después de que se lo pidió su prima, contactó al ministro Geiner Alvarado, que lo derivó con Marrufo; y las primeras semanas de enero del 2022. Mauricio suele ironizar ante sus amigos que todos están hablando de la negociación y pago de los 4 millones de Mivivienda, de lo que él ha dado testimonio; cuando hay decenas de millones involucrados en los capítulos que vienen después, cuando él y su departamento salieron de escena. Marka Group, la empresa líder de Sada, empezó a capitalizar su influencia en el directorio, y en un esquema similar al de Mivivienda, se cambió la estructura de decisiones en la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales) que, en una decisión insólita, reconoció que Goray era propietaria de un predio que estaba aparentemente superpuesto a uno estatal. Por cierto, el MEF también tiene que explicar cómo y porqué se desembolsó dinero para que Mivivienda contara con los fondos que daban sentido al apetito de Marka Group.

Para hacerse una idea de la duración y solidez del vínculo entre Goray, Marrufo y, por extensión, la corrupción castillista; sopesen este dato: Luis Mesones Odar, ex pareja de Goray y padre del hijo de esta, fue designado viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción (Produce) el 11 de diciembre del 2021 y recién renunció el 2 diciembre del 2022, luego de las primeras denuncias contra las influencias de Goray que “Cuarto Poder” difundió en setiembre y octubre del 2022. ¿Cuánta injerencia y triangulación con el propio presidente Castillo, habrán necesitado Goray y Marrufo para colocar a Mesones en el Produce, que, como bien saben los lectores de estas crónicas, era territorio y cuota política de los ‘Niños’ de Acción Popular?

Fernandini, en su confesión, menciona a otros personajes con distinta participación en el entuerto. Cuenta, por ejemplo, que Goray le dijo a Marrufo, delante de Fernandini, que parte del dinero que necesitaba para pagarle la coima en efectivo, se lo prestaría Fernando Pazos, un importante empresario pesquero. La reunión donde se lo dijo fue en un privado en el restaurante La Cuadra de Salvador, que es, por cierto, propiedad del diversificado Pazos. Mauricio también ha mencionado a Gonzalo Zegarra Mulanovich, ex presidente del Consejo de la Prensa y ex columnista de este diario, como el primer propuesto por Goray para presidir el directorio de Mivivienda. Marrufo, según cuenta Fernandini, objetó a Zegarra porque lo identificó como crítico del gobierno. Ante esa objeción, Goray no insistió. Los amigos de Fernandini cuentan que este ubica a Zegarra como consultor y lobista de Goray, cosa que este último ha admitido parcialmente en sus entrevistas. Ha dicho que ella le pidió ser presidente del directorio de Marka Group y que él aceptó en principio, pero ello no se materializó porque estalló el escándalo.

Sada Goray con Luis Mesones Odar, su ex pareja que fue, gracias a su influencia, viceministro del Produce.

La predicción amarga de Fernandini -que Goray se salvará a sus expensas- tendrá que superar muchos obstáculos. Todas las menciones a él, llegan a ella por alusión. La fiscalía tendrá que aclarar porqué es tan concesiva con ella, como denunció en voz alta el colega Juan Carlos Tafur en el portal Sudaca (“Sada Goray: la dueña de la fiscalía”, 19/2/23). Tafur se escandaliza de que ella no esté comprendida en el cargo de organización criminal y los otros, incluido Fernandini, sí lo estén. También cuenta que vive entre E.U y República Dominicana y que una fiscal viajó a Punta Cana a tomarle una declaración. Parte de estas concesiones las atribuye a la habilidad del abogado de Goray, Telmo Zavala, ex fiscal y ex colaborador de Marita Barreto, cabeza del equipo especial de fiscales contra la corrupción.

Mucho falta aclarar e investigar en el Caso Sada Goray, que sería uno de los de mayor volumen en robos y coimas de los detectados en el castillismo. Si ella ha sido excluida del cargo de organización criminal y se le permite vivir en el extranjero porque estaría colaborando eficazmente con la justicia, pues no vemos señales de su colaboración. Por el contrario, lo que vemos es una serie de revelaciones sobre personajes secundarios y ninguna sobre el corazón de la trama podrida que Sada Goray habría impulsado y dirigido.