“Que, Jorge Mauricio Fernandini Arbulú, se encargue de recepcionar las sumas de dinero entregadas por Sada Goray Chong y transportarlas hacia Salatiel Marrufo Alcántara”. Esta es una de las funciones que la fiscalía le atribuye al periodista Mauricio Fernandini dentro de la presunta trama de corrupción que implica al exjefe de Gabinete del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo y la empresaria Sada Goray.

El hombre de prensa, quien se ha sometido al beneficio de la confesión sincera ante el Ministerio Público, según la fiscalía, tenía un rol importante para lograr que la empresaria logre hacer llegar los pagos ilícitos al exfuncionario ministerial para, luego, obtener beneficios en sus negocios.

Como se recuerda, según el programa Punto Final, el periodista se acogió a la confesión sincera y afirmó ante la fiscalía que, a pedido de su prima Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino, participó en las coordinaciones que realizaban la empresaria Goray Chong y Marrufo Alcántara.

Por ello, el Ministerio Público ha implicado a Fernandini en presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, pero también en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), según un documento judicial al que accedió El Comercio.

“Investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbulú […] el cual se ha obtenido de su declaración de fecha 21 de febrero del 2023, donde refiere dicho número de teléfono celular, con el cual presuntamente habría sido el medio de comunicación con los investigados Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino, Sada Angélica Goray Chong, Salatiel Marrufo Alcántara, entre otros, ello con el fin de concretar los pagos realizados por la investigada Sada Goray en el marco de ‘favorecer’ sus trámites ante distintas entidades del Estado”, se indica.

La confesión sincera Artículo 160 del Código Procesal Penal La confesión sincera consiste en la admisión por parte del imputado de los cargos incriminados en su contra siempre que: (a) esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción, (b) sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas, (c) sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado y (d) sea sincera y espontánea. En esta última exigencia, se requiere que la declaración sea libre, veraz, consciente, coherente y uniforme en todo el curso del proceso; de lo contrario, no serán aplicables las reglas de reducción por bonificación.





Más hechos atribuidos

La hipótesis en contra de Mauricio Fernandini y otros -postulada por el Ministerio Público para levantar el secreto de las comunicaciones de los investigados, pedido que fue aprobado por el juez- señala también que Salatiel Marrufo Alcántara coordinó con Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino y Jorge Mauricio Fernandini Arbulú, integrantes y cooperadores de la organización criminal enquistada en el aparato estatal durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Entre otros hechos, se señala que los implicados habrían contactado con la referida red criminal a fin de que conceda todas la pretensiones de Goray Chong en los procesos administrativos que mantenía en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB) , en relación a unas áreas de terreno inscritas.

La fiscalía relata que, de acuerdo a la declaración del colaborador eficaz N° 15-2022, la investigada Tijero Martino “se habría encargado de contactar a Sada Goray Chong con el investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbulú”.

A su vez, menciona la fiscalía, el periodista era el encargado “de informar a Sada Goray Chong, respecto a la identidad y cargo de los integrantes de la organización criminal y el rol que cada uno cumpliría para lograr resultados positivos y céleres en el expediente administrativo” generado por su pedido de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas del predio estatal superpuesto con el predio de su propiedad.

“Que, Jorge Mauricio Fernandini Arbulú, se encargue de coordinar y programar las reuniones clandestinas e ilícitas entre Salatiel Marrufo Alcántara y Sada Goray Chong, incluso para la entrega de sumas de dinero a favor de Salatiel Marrufo Alcántara”, agregó el Ministerio Público.





Hipótesis fiscal en contra de Mauricio Fernandini, Salatiel Marrufo, Sada Goray, y otros, según documento judicial.





Las sumas de dinero proporcionadas por Goray a Marrufo, indican, se realizaron en diferentes momentos y diversas formas durante los años 2021 y 2022.





Hipótesis fiscal en contra de Mauricio Fernandini, Salatiel Marrufo, Sada Goray, y otros, según documento judicial.





En su calidad de confesor sincero, Fernandini ha asegurado ante la fiscalía que fue por insistencia de su prima que se contactó con Marrufo Alcántara, en agosto del 2021. Esto, luego de tener una comunicación telefónica con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado (procesado como parte de la presunta red criminal de Pedro Castillo).

Posteriormente se reunió con el exjefe de gabinete de Vivienda y luego, ambos sostuvieron reuniones con Tijero Martino para hablar sobre el Fondo Mi Vivienda, a pedido de Goday.

Incluso, reconoció haber recibido S/60 mil soles por el alquiler de su departamento para que su prima y sus coinvestigados sostuvieran reuniones de coordinación.

También afirmó que su prima le habló sobre la entrega de dinero al exfuncionario para que puedan favorecer a la empresaria y en otras oportunidades recibió sobres que debía de entregar a Marrufo.

“Llegando el chofer, dándome una bolsa mediana con contenido y dejándolo en mi departamento para, momentos después, llegar Salatiel Marrufo y entregándole dicho encargo. Quiero mencionar que no abrí la bolsa, pero sí presumí que contenía dinero y estaba siendo entregado a Salatiel Marrufo como parte del pago por la designación de los directores del Fondo Mi Vivienda”, afirmó el periodista en su declaración.

Este Diario trató de contactarse con Fernandini, pero no se logró ubicarlo al teléfono que brindó en su declaración ante la Fiscalía.

En octubre del 2022, Fernandini indicaba que “la sindicación de Marrufo no me vuelve responsable de la entrega de dinero, cosa que no he hecho”.

“Dentro de esta historia, no hay ninguna entrega de dinero, ninguna transacción económica. Sí hay un pedido para que yo contacte a Marrufo ¿Quién hace el pedido? Pilar Tijero Martino, que es mi prima hermana”, señaló.





La empresaria Goray ha reconocido haber pagado más de S/4 millones a Salatiel Marrufo Alcántara para que, al momento de los hechos, se favorezca a la empresa que representaba ante el Fondo Mi Vivienda del Ministerio de Vivienda.

Telmo Zavala, abogado de la empresaria, dijo a Punto Final que lo declarado por Fernandini es parte de la investigación y donde estaría reconociendo “que en efecto, sí ha estado dentro de este contexto, que ya la señora Goray, a partir de noviembre que se acercó al Ministerio Público, ha brindado su relato circunstancial de los hechos”.