Digna Calle, congresista por Podemos

Nota al mensaje: 13

Suman más de 1.700 obras paralizadas a nivel nacional, y resulta difícil pensar que el destrabe de estas se lograrán en el corto plazo con la creación del anunciado Ministerio de Infraestructura. No se pudo conseguir el destrabe de obras en el casi año de gestión de la Autoridad Nacional de Infraestructura, y está por verse cuánto tiempo tomará la implementación del nuevo ministerio que, con la resistencia que encontrará y la burocracia, lo más factible es que no veamos sus primeros resultados hasta el 2025.

En lo que resta del año, el Gobierno Central debería trazar un plan concreto con los gobiernos regionales y alcaldías para, mientras se implementa el nuevo Ministerio de Infraestructura, puedan destrabar y cerrar brechas con los proyectos de inversión más importantes del interior del país, sobre todo en conectividad, salud y educación. No es posible que al menos 14 municipalidades se encuentran endeudadas y no haya ninguna mención sobre el plan de rescate.





En lo que respecta a seguridad ciudadana, resulta ingenio pensar que un cambio de nombre al Ministerio del Interior va a cambiar el panorama de la lucha contra la delincuencia. El año pasado, la presidenta Boluarte anunció un proyecto más concreto con la creación de la policía del orden, pero esto fue rechazado por el Congreso. El discurso nos mostró un recuento de las bancadas desarticuladas: 11.600 en el 2023 y 7.000 en lo que va del 2024. En total, más de 18.000 bandas que, presumiendo que cada una de esta cuenta con un mínimo de tres integrantes, nos daría más de 55 mil detenidos. Está claro que no todos están recluidos en penales, porque no tenemos espacio y porque la mayoría sale libre. Sobre estos dos últimos problemas, no se ha anunciado ninguna promesa que no hayamos escuchado antes.