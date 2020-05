La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, aseguró este viernes que su renuncia al cargo fue presentada de manera “irrevocable” y que por ello “no puede cambiar su posición” al respecto.

Explicó que aún no ha recibido ninguna comunicación por parte del Parlamento sobre la carta que remitió el pasado 1 de octubre del 2019 en la cual dimitía a su cargo.

“Mi renuncia ha sido irrevocable y no puedo cambiar mi posición. Efectivamente, no me gustó lo que sucedió, pero en cualquier lugar, sin ningún puesto, puedo seguir siendo una persona que apoye a esta gestión”, sostuvo en diálogo con “Canal N”.

Al ser consultada sobre qué haría si es que algo le sucediera al presidente Martín Vizcarra antes de que el Parlamento aceptara su dimisión, indicó que “tendría que asumir una encargatura que sería para la firma de los documentos que correspondan”, pero insistió en que “sería solo para la firma de los documentos que correspondan”.

“Bueno, si sucediera algo [con el presidente], es una encargatura y todavía sin mi renuncia aceptada, obviamente asumo la encargatura que es básicamente cumplir una función no de dirección del plan de trabajo, eso lo hará el primer ministro, me imagino, sino de la firma de los documentos que correspondan”, señaló.

En otro momento, la también exlegisladora consideró que el Poder Ejecutivo “ha estado haciendo un esfuerzo enorme” por enfrentar a la crisis sanitaria producto del nuevo coronavirus (COVID-19). Detalló que, tras su renuncia, solo se ha comunicado con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, cuyo trabajo destacó.

“El esfuerzo que ha estado el Gobierno haciendo ha sido enorme. [Me he contactado] en particular con la ministra de Economía en algún momento. He conversado con ella y le he dado algunos alcances en algunos momentos y me he puesto a disposición de ella. A ella la conozco desde que era estudiante, he sido su profesora y no me queda más que aplaudir su labor porque está en un momento muy complicado haciendo un extraordinario trabajo”, manifestó.

Finalmente, Mercedes Araoz se refirió a un posible “impuesto a la riqueza” y dijo que, a futuro, este podría establecerse en el país, “pero se tiene que hacer con un estudio profundo y serio, no se puede hacer así por así”.

Advirtió, en ese sentido, que “la política económica no se puede hacer de improntas políticas populares” en referencia a la ley que faculta el retiro del 25% de los fondos de AFP promulgada el pasado jueves por el Parlamento.

