— ¿A favor de quién o quiénes juega la censura por parte del Congreso del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho?

Yo diría que la censura juega en contra del Perú, porque no llegamos a establecer reglas para una real formalización de estas economías ilegales y pareciera que las economías ilegales son las que están ganando, a través de la presión pública y por medio del uso de algunos personajes dentro del Congreso que creen en su discurso, de que realmente son informales y que pueden invadir áreas ya concesionadas y explotarlas de mala manera.

Entiendo que la propuesta del señor Mucho les daba un plazo adicional, pero sí marcaba un fin al Reinfo. Hoy día seguimos en el tema de que no le vamos a marcar ese fin y lo que estamos haciendo es prolongar una tremenda agonía donde los únicos ganadores son las economías ilegales.

— Fuerza Popular ha anunciado que respaldará la extensión del Reinfo por un año. ¿Cuáles son los peligros de esta medida?

Justamente, hemos visto ya que en algunas minas formales entran estos mineros ilegales, inclusive matan a trabajadores, no es solamente que se llevan el oro.

— Es lo que ha ocurrido en Pataz…

Sí, estamos viendo que hay un uso indiscriminado de este oro ilegal, con la compra entre comillas de joyería, toda la parte de la trazabilidad se pierde, porque estás permitiendo que continúe una actividad mezclada entre el informal que en algunos casos sí hay con la legalidad. ¿Cuántas personas se han formalizado a partir de la formación que existe en el Reinfo? Muy poco. Se han registrado, pero no están formalizados totalmente.

Entonces, eso te muestra que no han logrado hacer los cambios, puede ser por fallo del Estado, pero también hay muchas fallas propias. Están jugando en el límite de lo legal y lo ilegal. Yo creo que eso lleva a otros temas, la minería ilegal alimenta a otras economías ilegales, como la trata de personas, el trabajo forzoso, y la tala ilegal, así como el envenenamiento de los ríos. Y pasan los camiones y corrompen a las autoridades.

— La censura a Mucho y la postura de una serie de bancadas a favor de extender el Reinfo, ¿revela que en realidad el Parlamento no estaba dispuesto a debatir una nueva Ley MAPE?

Sí, yo creo que no estaban dispuestos a debatir, y no entiendo a algunos líderes políticos que tienen detrás suyo a estas bancadas. Ellos pretenden ser presidentes de la República, varios de ellos, ¿cómo van a lidiar con el crimen organizado? Su enemigo no va a ser un político, sino el crimen organizado, cuando tengan que lidiar con la situación de que esto se multiplique más. Ya lo estamos viviendo hoy. ¿Quieren tener descontenta a la población que lo que más pide es seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana parte por no financiar el crimen organizado y el financiamiento viene en buena parte por esta forma de lavar el oro ilegal.

— La presidenta Dina Boluarte tiene solo 3% de aprobación y 94% de rechazo, según la última encuesta de Datum para el Comercio. ¿Puede llegar a concluir su mandato en el 2026 con tan bajo respaldo?

Es difícil, pero yo creo que ya debemos parar de jugar al tema de la vacancia y al cierre del Congreso, ese tipo de juegos son peligrosos. Que termine su mandato. Toledo llegó al 6% de aprobación, pero fue casi al final de su periodo. Creo que es hacer buena política el sustentar que tengamos respeto por las instituciones y hoy día no tenemos respeto por las instituciones.

— ¿Es el momento de que la presidenta Boluarte realice cambios profundos en el Gabinete Ministerial? ¿En qué carteras, por ejemplo?

La verdad es bien difícil estar diciendo “refresquen el Gabinete” todo el tiempo, le falta continuidad a la actividad pública, estar cambiando todo el tiempo ministros es malo. Yo recuerdo mi primera actividad pública como ministra, duré tres años y medio, con eso tú tienes la capacidad de hacer gestión pública que da resultados. Tuvimos una buena cantidad de TLC y desarrollamos el turismo y otras cosas más.

Es muy malo estar cambiando ministros a cada rato porque hay que refrescar el Gabinete, pero sí creo que lo que tiene que hacer la presidenta, lo más urgente es darnos un norte. Y parte de eso es la conversación que se tiene acá en la CADE. Tenemos que tener un norte, saber hacía dónde vamos y cómo colaboramos sector público y sector privado para llegar a ese norte.

— ¿La orden de prisión preventiva en contra de Nicanor Boluarte debilita aún más a la presidenta?

Le genera un problema. Pero otra vez, vuelvo al tema de la judicialización de la política. Podemos estar o no de acuerdo con la orden judicial, él tiene que cumplir con ella, porque es una orden judicial. Sin embargo, hay que revisar también por qué tenemos jueces y fiscales “caneros” sobre la base de investigaciones que todavía están en proceso. No se puede estar dando prisiones preventivas “por quítame estas pajas”. Al final del día debilitamos el sistema de justicia, ya nadie lo respeta. Tenemos a un montón de personas conocidas, que han sido buenos funcionarios públicos afectados por estas decisiones que no tienen nada que ver con una buena mirada de hacer justicia en el país.

— Este Congreso ha aprobado normas polémicas, como la que modificó la ley de crimen organizado, la que debilitó la colaboración eficaz y también generan impacto en el déficit fiscal. ¿Cuál es su balance de este Parlamento?

Esto nos demuestra que el problema viene de antes. Este Parlamento es fruto de la no reelección parlamentaria, es fruto del debilitamiento de los partidos políticos, de un proceso donde hemos hecho reformas políticas que han ido en contra realmente del desarrollo de una buena base política. Y hoy día los parlamentarios no representan a nadie, son tránsfugas todos, todo el día están creando nuevas bancadas, no obedecen a un criterio, a una mirada política sobre algún tema. Básicamente, muchos de ellos juegan al mejor postor, no todos, hay algunos que son muy serios. Este deterioro tiene que transformarse, y el momento es ahorita para tener partidos políticos más sólidos, menos partidos políticos candidateando.

— ¿Cuáles son los peligros de que vayan los 38 partidos, sin alianzas, a las elecciones de 2026?

Mayor atomización, más parlamentarios de cinco personas como máximo, este debilitamiento que tenemos hoy va a continuar en vez de tener una consolidación de los grupos. Se debe fomentar las alianzas para que entren menos candidatos y podamos elegir ideas y no a personas por su popularidad o por la forma en la que insultan unos a otros.

— El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se ha pronunciado en contra de la decisión de la Corte Suprema de declarar ilegal el partido de Antauro Humala, pero omitió decir que uno de sus hermanos está afiliado a esa agrupación. ¿Existe un conflicto de intereses? ¿El Congreso debe tomar cartas en el asunto?

Él tiene que hablar del interés público, no de los intereses privados y acá muestra que hay un interés privado, al defender a un partido en particular, eso no tiene sentido. Esa no es la misión de un defensor del Pueblo. El Congreso debería convocarlo y decirle que debe limitar sus acciones en el sentido de ponerse a favor de un partido en particular, cualquiera fuera este.

— ¿Usted piensa postular al Senado en el 2026? ¿Se ha reunido con algunos partidos para regresar a la política?

No, yo estoy dedicada ahora a mi vida académica y estoy trabajando en la Universidad del Pacífico. Entonces, estoy tranquila por el momento.

— El expresidente Vizcarra está afrontando un juicio oral por presuntamente recibir sobornos a cambio de dos obras en Moquegua. ¿Qué piensa hoy de él?

Es una gran decepción. La verdad pensé que era una persona honesta, lo desconozco, fue una decepción que fui conociendo poco a poco, primero en su accionar político y ahora en los privado en lo que se refiere a estos temas de corrupción.

— ¿Qué pasó con el gobierno de PPK? ¿Por qué se pasó del “gobierno de lujo” a una renuncia en menos de dos años?

A ver, lamentablemente enfrentamos a un Congreso que era dominado por un solo partido y que no tuvo una reflexión política importante. Yo creo que Fuerza Popular debió reflexionar de que, si colaboraba con el gobierno, porque además no éramos muy diferentes en términos ideológicos, hubiera tenido una mejor oportunidad para ser gobierno posteriormente. Definitivamente, pudo haber inexperiencia política del grupo que participó con nosotros. No hubo casos de corrupción, por lo menos llamativos o importantes en ese momento.

Yo creo que pudo tener, porque teníamos a buenos técnicos trabajando, una situación donde los dos partidos políticos [Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular] hubieran tenido más éxito en el futuro inmediato, en vez de tener que enfrentar esta debacle política que tenemos en la actualidad.

— En una entrevista con El Comercio, PPK dijo que Keiko Fujimori le abrió la puerta a Pedro Castillo “y le abrirá la puerta a Antauro”. Agregó que ella “fregó al Perú”. ¿Debe volver a postular a la Presidencia?

Mira, yo no tengo por qué decirle a alguien postula o no postula, es su derecho. Pero ciertamente ella tiene mucha responsabilidad, porque en su momento ni ella ni su partido no tuvieron la visión política de cuáles eran sus posibilidades a largo plazo.

— ¿Comparte la postura de PPK de que Keiko Fujimori le puede abrir la puerta a otro personaje radical en las 2026?

Bueno, en el Congreso de la República recibieron a Castillo [en el 2017 durante la huelga docente] cuando aún se les había advertido que él tenía relaciones muy importantes con el Movadef. Y ellos lo recibieron y se les dijo “no lo hagan”, lo hicieron conocido, popular, lo levantaron. Sí, es cierto, ahí hay un hecho fáctico de cómo levantaron una imagen que no era la adecuada, cuando había otras personas con las que podían conversar. Estaba el Sutep y otros maestros que estaban dispuestos a una conversación seria, pero levantaron al más radical de todos.

— ¿La presidenta Boluarte ha tenido el liderazgo que se requiere para enfrentar el desborde de la criminalidad organizada?

No, y ha puesto a un ministro del Interior, lamento decirlo, que no da los fuegos y parece que está más interesado en la defensa de la señora Boluarte, en sus problemas legales, que en resolver el problema real del crimen organizado.

— ¿Y en el caso puntual de Santiváñez, sí debería haber un refresco en el Mininter?

Yo creo que deberíamos tener un ministro serio y profesional, hoy no lo tenemos. Pero va a ser bien difícil si todo el conjunto del Gabinete no está alineado en una mirada de política pública y ese es el problema. Tú no puedes cambiar a un ministro por acá y otro por allá, si no se alinea a una política de largo plazo, que te dé un rumbo. ¿Qué pretende dejar la señora como legado de cara al 2026? No veo nada. Hoy lo que hace es para sobrevivir, es muy lamentable. Es la primera vez que hay una mujer como presidenta y ella debió dar la señal de que las mujeres podemos hacer cosas más interesantes.