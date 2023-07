El documento titulado “Compromiso” estipula que los “voceros autorizados” de cada una de las seis bancadas “apoyarán a una sola lista multipartidaria”. Fuentes del referido bloque indicaron que este documento había sido firmado el 7 de julio pasado, pero que fue ratificado en la reunión de este viernes.

Además de las firmas de los voceros de los grupos de izquierda Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático-JP, Perú Bicentenario, contiene las rúbricas de José Luna, de Podemos, y Luis Aragón, de Acción Popular. Este último fue elegido por su bancada representante de AP para la Mesa Directiva.

En la reunión de ayer, realizada en el local partidario de Podemos en Paseo Colón (Centro de Lima), se acordó que los cuatros cupos de la Mesa Directiva (presidencia y tres vicepresidencias) se elegirían entre Acción Popular, Bloque Magisterial, Perú Libre y Cambio Democrático-JP, aunque aún sin definir el orden. Tras cinco horas reunidos, el bloque suspendió su reunión hasta el domingo para definir a la bancada que encabezaría la fórmula.

Podemos y Perú Bicentenario no recibirían cupo en la fórmula, pero tendrían prioridad en la repartición de presidencias de comisiones. Dicho bloque cuenta con los votos para imponerse en la repartición de comisiones.

Entre las seis bancadas suman en total 60 votos. Si bien el documento indica que apoyarán una lista única, el bloque da por descontados algunos votos [ver infografía].

En el bloque también creían contar con los votos de los hermanos María y Luis Cordero, exmiembros de la bancada fujimorista, pero ayer quedaron en suspenso. Luis Cordero fue anunciado como integrante de la nueva bancada Unidad y Diálogo. Cordero presentó su renuncia, pero esta carta debía ser aceptada por el grupo fujimorista, por lo que en el bloque de izquierda se piensa que la inscripción de la nueva bancada era una movida del bloque de derecha para fraccionarlos.

—El “centro” de moda—

El grupo Unidad y Diálogo había intentado inscribirse desde inicios de julio, pero no lo consiguió debido a que incluyó a María Cordero, quien había sido expulsada de Fuerza Popular, condición que configura un impedimento reglamentario para sumarse a otro grupo. En su reemplazo, el grupo liderado por Esdras Medina (ex Renovación Popular y ex Somos Perú) inscribió a Segundo Acuña (ex APP y ex Juntos por el Perú).

Medina ya ha postulado a la Mesa Directiva y, en los últimos días, había expresado que “podría [volver a] postular sin problemas”, y formar una nueva coalición.

Pero este no es el único grupo que busca formar una alianza, sobre todo bajo la presentación de ser un bloque de “centro”. El último jueves, Héctor Valer (Somos Perú) habló de impulsar un “bloque país” que podía ser integrado por su grupo, Acción Popular, APP, Avanza País, Podemos y el Bloque Magisterial. “Este bloque país va a permitir tener mayor responsabilidad que las posiciones radicales de la izquierda y también las posiciones radicales de la extrema derecha”, refirió.

Otras fuentes de Somos Perú indicaron que existe una coordinación entre su líder Patricia Li y su par de APP, César Acuña, para impulsar ese bloque con los apepistas a la cabeza. El principal objetivo sería prescindir de los extremos: en la izquierda de Perú Libre y en la derecha de Renovación Popular.

Desde el bloque de derecha, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) indicó que seguían en conversaciones incluso con lo que denominó “izquierda democrática”. “El Congreso es matemáticas, lamentablemente”, dijo.