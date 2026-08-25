El presidente del Senado, Miguel Torres, pidió a las bancadas del Congreso priorizar la unidad política ante el Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, en medio de las mociones de interpelación presentadas contra integrantes del gabinete.

En declaraciones a la prensa, Torres reconoció que las interpelaciones constituyen un mecanismo democrático que permite a los ministros responder ante el Parlamento las inquietudes de los congresistas. Sin embargo, pidió a los grupos parlamentarios evaluar si el tiempo transcurrido desde el inicio del nuevo período parlamentario resulta suficiente para plantear este tipo de iniciativas.

“Sin perjuicio de eso, sí tengo que hacer una reflexión a los distintos grupos parlamentarios y preguntarnos si es que los días que han transitado son los suficientes como para poder estar planteando interpelaciones ”, señaló.

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Miguel Torres, presidente del Senado: ¿Los días que han transitado son los suficientes para presentar interpelaciones? Si bien están en su derecho de solicitar la presencia de ministros, también es importante evitar estos tufillos que podrían ser de obstruccionismo… pic.twitter.com/NOM80k8MFJ — Canal N (@canalN_) August 25, 2026

El titular del Senado sostuvo que estas iniciativas podrían generar una percepción de confrontación u obstruccionismo, en un contexto en el que, según indicó, el país requiere unidad para afrontar el Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

“Creo que, si bien es válido, es democrático, está en su derecho requerir la presencia de los ministros, también creo que es importante evitar estos tufillos que podrían ser de confrontación, de obstruccionismo, cuando el país lo que está pidiendo en estos momentos es unidad para hacer frente al fenómeno del Niño y por supuesto a la inseguridad ciudadana ”, afirmó.

Miguel Torres pide a la oposición reflexionar si corresponde plantear interpelaciones a ministros

Miguel Torres también respaldó la solicitud de facultades legislativas que el Poder Ejecutivo prevé presentar ante el Congreso esta semana. Consideró que el pedido llegará en un momento oportuno, luego de la instalación de las comisiones parlamentarias.

El presidente del Senado señaló que los congresistas podrán evaluar la solicitud cuando retornen de la semana de representación. Asimismo, sostuvo que espera que las fuerzas políticas “cierren filas” para otorgar las facultades que sean necesarias frente a la situación que atraviesa el país, especialmente ante el Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

Torres también consideró necesario que el Poder Ejecutivo determine con claridad qué institución tendrá el liderazgo y cuáles serán las competencias de cada entidad durante las etapas de prevención, preparación y respuesta frente a eventuales emergencias.

Por otro lado, el titular del Senado descartó tener preocupación por la conformación de la Comisión de Energía y Minas y la participación de parlamentarios de Juntos por el Perú que se habrían reunido con mineros informales.

Miguel Torres señaló que en las comisiones parlamentarias debe desarrollarse una discusión transparente, con intercambio de ideas y posiciones entre las distintas bancadas.

El presidente del Senado reiteró que el Congreso debe priorizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para atender los principales problemas que enfrenta el país.

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