Miguel Torres pide al Congreso cerrar filas ante el Fenómeno El Niño y la inseguridad. (Foto: Congreso)
Miguel Torres pide al Congreso cerrar filas ante el Fenómeno El Niño y la inseguridad. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Senado, Miguel Torres, pidió a las bancadas del Congreso priorizar la unidad política ante el Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, en medio de las mociones de interpelación presentadas contra integrantes del gabinete.

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