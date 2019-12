La integrante de la Comisión Permanente Milagros Salazar (Fuerza Popular) negó que el expresidente Alberto Fujimori -quien purga una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- haya tenido alguna participación en la elaboración de listas por Fuerza Popular de cara a las elecciones extraordinarias de este 26 de enero del 2020. Puntualizó que él no es parte del partido político y, además, está privado de su libertad.

Según un audio difundido en las redes sociales, el exjefe de Estado habría coordinado la ubicación en la lista al Congreso por Puno Fuerza Popular del exdirigente vecinal Crisóstomo Benique. “No tenga duda en la posición, número cuatro. Yo lo voy a guiar, yo soy experto en estas cosas pues, yo le he echado ojo”, se escucha decir al expresidente Fujimori.

En diálogo con El Comercio, Salazar afirmó que habría intereses de terceros en dañar la imagen del exjefe de Estado, y negó que él haya tenido alguna participación en la elaboración en las listas del partido fujimorista.

“Definitivamente [él no ha tenido nada que ver]. Él está privado de la libertad y no es parte del partido. Hay una comisión que ha sido designada y ellos son los que han recibido por vía física y virtual todas las posibles hojas de vida de los potenciales pre candidatos y de a acuerdo a ello han hecho un tamizaje y esto se ha llevado a asamblea de partido para que puedan ser seleccionados”, aseveró.

Agregó que incluso ella como congresista jamás visitó al otrora jefe del Estado (1990-2000), porque no deseaba que vieran su reunión como un aprovechamiento político.

“Siempre me he mantenido al margen de esta situación, yo siempre he dicho que hay algunos candidatos o precandidatos que utilizan la figura del expresidente para decir tengo el respaldo o tengo esto: un apoyo, pero es impertinente e inconveniente porque él no participa en política, él está privado de su libertad y no tiene el panorama completo y eso yo en diferentes oportunidades ya lo he manifestado”, sentenció.

Este Diario se comunicó Roy Ventura, personero legal de Fuerza Popular, quien evitó brindar comentarios sobre este audio difundido y solo se limitó a indicar que él no ve temas de elaboración de listas al interior del partido. Tampoco quiso declarar César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori.

Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por los casos La Cantuta y Barrios Altos. En diciembre del 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario. Sin embargo, el 3 de octubre del 2018 el juez Hugo Núñez Julca determinó que la gracia presidencial era nula, por lo cual debía retornar a la cárcel para seguir cumpliendo su sentencia, hecho que finalmente ocurrió el pasado 23 de enero del 2019.