Durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles se registró un incidente entre Milagros Salazar y Luis Iberico. El hecho se produjo cuando Salazar acusó al partido Alianza para el Progreso (APP) de estar relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.

Salazar mencionó a quienes fueron integrantes de la bancada APP, César Villanueva, Richard Acuña, Gloria Montenegro -actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- y al líder de la agrupación, César Acuña.

“La señora Montenegro que ha sido congresista ahora se va [del partido], ahora su estrategia es decir ‘yo no estoy con APP, ahora renuncio’, para que no vinculen al partido, que ha sido funcional al gobierno todo este tiempo y si hay responsabilidad no solo hay responsabilidad de este Ejecutivo sino también hay responsabilidad compartida con los de la izquierda y con los de APP porque han cogobernado, han tenido un premier que fue el que articuló la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski”, afirmó.

Sobre César Villanueva, quien fue primer ministro del presidente Martín Vizcarra, recordó que fue mencionado por un colaborador eficaz de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht.

“Y este premier tiene sus audios y tiene una colaboración eficaz donde ha recibido plata y ahí la señora Montenegro no renunció, ahí no se indignó, ahí venía a votar inclusive acá al Congreso, cuando tenían a dos congresistas que estaban con sentencia no renunció, no se indignó”, dijo.

Además, respecto a César y Richard Acuña, los acusó de haber recibido financiamiento de la constructora brasileña.

“Cuando hay denuncias del señor Richard Acuña, cuando hay denuncias de Acuña papá, que ha recibido financiamiento, de [Luis] Fravre ha sido asesor de campaña, que tiene relación con Odebrecht, ¿qué cosa ha dicho? Ahí no se indigna y tiene la frescura para decir que ella podría pagar 10 mil millones a Odebrecht para que diga la verdad, yo también quiero que se sepa la verdad”, señaló.

Posteriormente, Milagros Salazar consideró que la devolución de los S/524 millones a Odebrecht es “para comprar” su “silencio”.

“Para que no suelte pues lo de Richard Acuña, para que no suelten de Alianza para el Progreso, para que no suelten de [Susana] Villarán, para que no suelten de Vizcarra, para eso es, para taparles la boca”, aseveró.

A su turno, Luis Iberico, de APP, respondió cada una de las acusaciones que hizo Salazar y lamentó sus expresiones.

“Lamento estas expresiones que ha tenido la congresista con respecto al partido Alianza para el Progreso y al respecto creo que hay que hacer presiones con tranquilidad, con calma y ponderación”, refirió

“Primero sobre el congresista Villanueva. Cuando surge esta gravísima imputación de probable corrupción, pidió licencia a la bancada y se le fue concedida de inmediato. El congresista Villanueva no es de APP, llegó producto de una alianza con su movimiento regional”, detalló.

Iberico explicó que cuando César Villanueva decidió asumir la presidencia del Consejo de Ministros no solicitó permiso a APP ni tampoco actuó de acuerdo al partido cuando recaudó firmas para presentar la segunda moción de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Cuando decide ser presidente del Consejo de Ministros del mandatario Vizcarra no tuvo que pedirle permiso [al partido] porque no pertenece ni perteneció ni pertenecerá a APP. Tampoco actuó de acuerdo con el partido cuando recolectó las firmas para pedir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, firmas que, por supuesto, Fuerza Popular le dio generosamente y que precipitó la renuncia de PPK”, aclaró.

Además, recordó que cuando Vizcarra asumió la presidencia de la República, fue la bancada de Fuerza Popular quien “aplaudió de pie y con fervor y entusiasmo al Martín Vizcarra del cual hoy día están denostando”.

“Como también aplaudieron de pie cuando el juez [Richard] Concepción Carhuancho sometió a prisión condicional […] a los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia. Prácticamente hicieron un héroe popular a un juez que hizo uso y abuso como lo está haciendo con Keiko Fujimori, de la prisión condicional así que el señor Villanueva como primer ministro o su decisión de asumir la presidencia del Consejo de Ministros fue una suya y quizá con su movimiento regional”, dijo.

Sobre Gloria Montenegro manifestó que aceptó el cargo de ministra “sin hacer ninguna consulta a APP”, y se le concedió una licencia para que ejerza dicho cargo, “pero no con la aceptación del partido político”.

Mencionó también que Richard Acuña perteneció a la Mesa Directiva del Congreso en la lista de Fuerza Popular y “ahí sí todo era abrazos y besos”. “Ahora se le está cuestionando duramente cuando no está aquí presente”, acotó.

“Sobre Odebrecht, no hay una sola imputación, no hay un solo testimonio, no hay un solo indicio que el dinero sucio de Odebrecht haya entrado a la campaña de APP, como sí lo hay -desgraciadamente- para Fuerza Popular. Así que no nos metan con Odebrecht porque no tenemos nada que hacer con esta empresa”, aseveró.