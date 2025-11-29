Personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) llegó hoy a la zona fronteriza de Tacna con Chile para reforzar la vigilancia y control ante la crisis generada por el incremento de ingresos migratorios irregulares.

Este despliegue se concretó durante la jornada, tal como había adelantado el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para garantizar un control riguroso de la frontera, en cumplimiento de la declaratoria de estado de emergencia aprobada por el Gobierno.

“Siempre vamos a ser firmes en la zona fronteriza para desarrollar l trabajo que se ha establecido (...) De acuerdo al decreto, tenemos un mando de operación unificado a cargo del jefe policial de Tacna, general Valverde”, detalló el ministro a su llegada a la zona limítrofe.

#Tacna | Como parte de su recorrido, el ministro Vicente Tiburcio, junto al comandante general de la @PoliciaPeru y el alcalde de La Yarada, Los Palos, inspeccionó la comisaría de la jurisdicción para evaluar su infraestructura y operatividad a fin de establecer mejoras. pic.twitter.com/7HhUzp3r8f — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 29, 2025

La medida de excepción fue oficializada este viernes mediante el Decreto Supremo n.° 135-2025-PCM, con una vigencia de 60 días calendario. El estado de emergencia aplica específicamente en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos. La norma precisa que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas.

El ministro Tiburcio indicó que la decisión del Ejecutivo responde a la necesidad de evitar los ingresos irregulares que puedan comprometer la seguridad interna, siguiendo el mandato del presidente José Jerí de que la “frontera se respeta”. Como parte de la declaratoria, se dispone el patrullaje motorizado permanente y la intervención de migrantes que intenten cruzar por zonas no habilitadas.

En total, han llegado este sábado unos 50 militares y el ministro detalló que en la semana se sumarán otros 50 más, mientras que en paralelo incrementarán la cantidad de policías. “Hoy estamos con 100 efectivos policiales presentes acá”, aseguró Tiburcio.

Respecto a la tensa situación fronteriza, el canciller Hugo de Zela sostuvo este viernes que el Gobierno peruano mantiene una posición clara y firme de no permitir la migración irregular. De Zela enfatizó que las capacidades del país para recibir a más extranjeros “están ya colmadas”, mencionando la presencia de “cientos de miles de migrantes” en el territorio nacional. Aseguró que el Estado aplicará de manera estricta las leyes peruanas sobre el particular.

El canciller también informó que se ha establecido contacto con las autoridades del Gobierno de Chile para abordar la situación en un marco de cooperación. En ese sentido, anunció que se conformará un comité binacional de cooperación migratoria, el cual está previsto que inicie sus funciones el próximo lunes. De Zela remarcó que, si bien el Perú es respetuoso del derecho humanitario, se evaluará “caso por caso” cualquier situación que se presente, aplicando las normas vigentes.