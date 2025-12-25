El Ministerio de Educación designó a Violeta Emperatriz Beas Otero como la nueva Secretaria Nacional de la Juventud (Senaju).

El nombramiento fue formalizado mediante la Resolución Ministerial N.° 578-2025-MINEDU, publicada en el Diario Oficial El Peruano este 25 de diciembre y refrendada por el ministro de Educación, Jorge Eduardo Figueroa Guzmán.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En su trayectoria reciente, Beas Otero se desempeñó como Subgerente de Programas Sociales y Salud en la Municipalidad de La Victoria desde octubre de 2023. Posteriormente, ocupó el cargo de Subgerente de Educación, Cultura, Juventud y Deporte en la misma comuna, posición a la que renunció en marzo de 2025. Durante su permanencia en dicha entidad, la alcaldía estuvo a cargo de Rubén Cano Altez, de Renovación Popular.

Previamente, en agosto de 2023, laboró como Analista Legal III en la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior. Asimismo, en el ámbito de la representación política, la funcionaria integró en el año 2016 la lista de candidatos al Parlamento Andino por la organización Alianza Popular.

Durante el transcurso de 2025, el Ministerio del Interior aprobó dos solicitudes de defensa legal para la funcionaria. La primera, declarada procedente en junio, está vinculada a un procedimiento administrativo disciplinario iniciado en mayo de este año, relacionado con la evaluación de propuestas en un proceso de selección en la Dirección de Derechos Fundamentales.

Finalmente, en agosto de 2025, se aprobó una segunda solicitud de defensa legal ante un proceso penal por presunta negociación incompatible en agravio del Estado. Este caso se encuentra actualmente bajo la investigación de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.