El Ministerio de Educación (Minedu) aclaró que la gestión de los kits escolares observados por el equipo de transferencia entrante no es de su competencia, sino del Ministerio de la Producción ante información sobre presuntas irregularidades detectadas en diversas carteras durante la gestión de José María Balcázar.

El sector Educación dijo que la adquisición y repartición de estos kits no entregados están a cargo del Programa Nacional Compras a MYPErú. El ministro Jorge Marticorena enfatizó que su cartera cumplió estrictamente con el despacho de los materiales pedagógicos programados para el año 2026, deslindando así cualquier responsabilidad administrativa sobre los insumos cuestionados.

Según información reportada por El Comercio, las inspecciones realizadas por el equipo de transferencia de Keiko Fujimori, liderado por el economista Marco Vinelli, se detectaron medicamentos vencidos y materiales educativos sin entregar.

Ante estos datos, el sector Educación informó que ya envió 13′097,992 unidades de materiales educativos a las instancias descentralizadas del país. El ministro destacó que esta labor permitió que los recursos pedagógicos lleguen a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) dentro de los plazos previstos originalmente.

Minedu ante los cuestionamientos por kits escolares sin entregar

Según pudo conocer El Comercio, los especialistas de Fuerza Popular hallaron kits escolares almacenados sin distribuir a pocos días del cambio de mando. Estas omisiones forman parte de un conjunto de irregularidades que incluyen designaciones de funcionarios de último minuto y la ausencia de planes de contingencia para enfrentar el Fenómeno El Niño.

El informe final que recopila estas anomalías será entregado formalmente a la presidenta electa el sábado 25 de julio. El documento detallará la situación crítica encontrada en carteras como Economía y Producción, donde también se advirtió la falta de preparación estatal ante posibles desastres climáticos inminentes que podrían afectar al territorio nacional.

El equipo de transferencia continuará procesando los datos obtenidos de los ministerios y programas adscritos para consolidar el balance que Keiko Fujimori presentará antes de su mensaje a la Nación el próximo 28 de julio.