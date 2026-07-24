El Minedu se pronunció ante informe sobre irregularidades detectadas por los equipos de transferencia designados por Keiko Fujimori. (Foto: El Peruano)
El Minedu se pronunció ante informe sobre irregularidades detectadas por los equipos de transferencia designados por Keiko Fujimori. (Foto: El Peruano)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) aclaró que la gestión de los kits escolares observados por el equipo de transferencia entrante no es de su competencia, sino del Ministerio de la Producción ante información sobre presuntas irregularidades detectadas en diversas carteras durante la gestión de José María Balcázar.

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