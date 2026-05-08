El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó este viernes que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró inadmisible el pedido de indulto a favor del golpista expresidente Pedro Castillo, quien purga su condena en el penal de Barbadillo.

En ese contexto, descartó que estén pendientes trámites para indultar al exmandatario en referencia a las versiones sobre una supuesta liberación del expresidente, sentenciado a más de 11 años de prisión por conspiración para la rebelión.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reafirma que, a la fecha, no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales (común o por razones humanitarias) respecto del señor José Pedro Castillo Terrones, ya que esta fue declarada inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales en su sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2026″, indica el comunicado.

#Comunicado 📄 | En relación a las versiones sobre una solicitud de indulto o trámite pendiente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa lo siguiente:

👉 https://t.co/NxiBm17l6q pic.twitter.com/FKl2rHFxmQ — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 8, 2026

!De acuerdo con el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, toda solicitud de gracias presidenciales debe reunir la documentación necesaria para su admisibilidad y así iniciar su trámite correspondiente. El acuerdo de una recomendación de gracias exige el voto unánime de sus integrantes", añadió el comunicado.

El pronunciamiento ocurre tras las declaraciones de Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, en RPP. El dirigente político afirmó ayer que un eventual indulto a Castillo procede ante una victoria de Roberto Sánchez. Zunini sostuvo que esta medida requiere el respeto a la institucionalidad y una sentencia firme.

El representante de Juntos por el Perú cuestionó los cargos de rebelión contra el antiguo jefe de Estado. Afirmó que Castillo sufrió maltratos durante su proceso judicial y su vacancia de diciembre de 2022. También mencionó que el abogado Walter Ayala entregó un pedido formal ante el actual Ejecutivo.

Previamente, el Ministerio de Justicia había oficializado cambios en la conformación de su equipo técnico evaluador esta semana. El ministro Luis Jiménez Borra designó a Magno García Chávarri como nuevo presidente de la comisión. La actualización de miembros generó cuestionamientos en el Congreso por su coincidencia con los pedidos de indulto.

El Gobierno aclaró que el reemplazo de integrantes responde a la renuncia de un comisionado anterior. La entidad estatal aseguró que mantiene operativa la comisión con la totalidad de sus miembros por obligación legal. El presidente interino José María Balcázar negó también cualquier intención de liberar al exmandatario recluido.