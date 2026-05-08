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Fotos: Julio Reaño / @photo.gec
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/ JULIO REAÑO
Por Redacción EC

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó este viernes que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró inadmisible el pedido de indulto a favor del golpista expresidente Pedro Castillo, quien purga su condena en el penal de Barbadillo.

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