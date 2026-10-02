Ernesto Álvarez y Luis del Carpio suscriben acuerdo para implementar penales y reducir hacinamiento. (Foto: Proinversión)
Ernesto Álvarez y Luis del Carpio suscriben acuerdo para implementar penales y reducir hacinamiento. (Foto: Proinversión)
Por Redacción EC

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) para impulsar proyectos de infraestructura penitenciaria en el Perú. Esta alianza estratégica fijó las bases formales para desarrollar obras públicas con la participación del sector privado en favor de la seguridad.

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