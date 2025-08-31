Ministerio de Transportes: Fiscalía investiga a altos funcionarios de Provías Nacional

Unidad de Investigación

Entre los funcionarios mencionados en la trama figura quien era, hasta marzo del 2024, el jefe de Conservación de PVN, Carlos Palacios Tovar, y su especialista en administración de contratos, David Mayorga. Este último acaba de ser nombrado director ejecutivo de PVN.

El presunto caso de corrupción se inicia con dos testimonios que dan cuenta del interés de los funcionarios por ayudar al consorcio ganador de una obra millonaria. Fue el 8 febrero del 2024, cuando el consorcio vial San Pedro de Chonta, conformado por las empresas D & R Contratistas, Fuertetupa S.L. y Constructora e Inversiones J&M Nazareth E.I.R.L., se adjudicó la buena pro para el mejoramiento del corredor vial Pomabamba-Sihuas-San Pedro de Chonta-Uchiza, por S/293 millones.

Carlos Palacios, exsubdirector de Conservación de la direccióin de Gestión Vial de PVN

El consorcio, a fin de no perder el importante contrato, tenía como plazo final, el 11 de marzo del 2024, para subsanar las observaciones detectadas por el área de logística, referidas a la entrega de una carta fianza para asegurar el cumplimiento de obligaciones en contratos de obra.

Precisamente, los dos denunciantes indicaron que dos funcionarios de la Subdirección de Conservación se acercaron a logística para pedir la ampliación del plazo de entrega de la carta fianza en nombre del consorcio.

Carlos Palacios, el encargado de la Subdirección de Conservación fue señalado por el denunciante de la siguiente manera: “El jueves 7 de marzo del 2024, aproximadamente 11 a.m., el subdirector de la Subdirección de Conservación, Carlos Palacios Tovar, vino a mi oficina [de logística] [...] siguió haciéndome consultas referidas a que, si había otra posibilidad para que ese plazo sea ampliado, como por ejemplo que la comunicación de las observaciones recibida por la empresa [el consorcio], el martes 5 de marzo del 2024, sea recibida una fecha posterior y así el plazo se alargue”.

Un segundo denunciante dijo que Diego Miramira, asistente de confianza de Carlos Palacios, también se contactó con personal de logística para pedir más tiempo para el consorcio. “Este le consultó si se podía prorrogar hasta el 15 de marzo, a lo que ella le señaló que no, que el plazo concluía el 11”, se lee en la carpeta de investigación fiscal.

—Cámaras delatoras—

En la carpeta fiscal también se incluyen los registros de entrada y salida de un empresario del consorcio San Pedro de Chonta dentro de las oficinas de Provías Nacional, el 7 de marzo del 2024. Ese mismo día, los dos funcionarios –mencionados por los testigos– intercedían por la ampliación del plazo a favor del consorcio que luego resultó ganador.

Alexander Huayta es un empresario que, para marzo del 2024, tenía investigaciones por peculado y corrupción de funcionarios en Cañete, relacionadas con obras ejecutadas por sus empresas. En Ica tenía otra denuncia por el delito de colusión simple, y en Junín una sentencia por falsificación de documentos.

10:02 Carlos Palacios coordina con David Mayorga

Registro de visitas de PVN señala el ingreso del empresario Alexander Huayta a las 10:32 am del 7 de marzo. Huayta visitará a David Mayorga, en ese entonces personal de confianza de Palacios.

Según el registro de visitas de PVN, Huayta ingresó para visitar a David Mayorga Lizárraga, quien ahora es el jefe de la entidad, pero que en ese entonces era el administrador de contratos de la Subdirección de Conservación.

El registro de seguridad del segundo piso también anotó el ingreso del empresario. Allí, se indica que visitaba a Palacios. Las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que accedió este Diario, corroboran la presencia del empresario aquel día. Los registros fílmicos también muestran coordinaciones de Mayorga y Palacios previas al ingreso del empresario que terminó reuniéndose con el segundo funcionario en mención.

11:07 amAsistente de Palacios, Diego Miramira Quispe, conduce al empresario a la oficina de Palacios.

12:25 pm Empresario Alexander Huayta se retira de despacho de Palacios

Seis días después, el 14 de marzo del 2024, Palacios fue retirado del cargo por el entonces director ejecutivo de PVN y al consorcio se le quitó la buena pro de más de S/293 millones.

—Reacción y acción —

Pese a este antecedente, el actual director David Mayorga devolvió a Carlos Palacios a su cargo en el área de Conservación, el pasado 20 de agosto. En entrevista con El Comercio, Mayorga dijo no recordar las denuncias por las que Palacios había sido retirado del cargo en el 2024.

Mayorga admitió que es irregular la presencia de un empresario dentro de las oficinas de PVN mientras se subsanaban las observaciones, pero rechazó haber autorizado el ingreso del empresario en el caso que se le involucra. “Es irregular, completamente irregular [...], pero yo no he autorizado y no conozco a esa persona”, dijo Mayorga.

“La única persona que puede autorizar el ingreso en la Subdirección de Conservación es el subdirector [...] No es que un administrador de contratos agarre y diga que entre tal persona”, afirmó.

El lunes último, horas después de que El Comercio diera a conocer al director ejecutivo de PVN la existencia de una carpeta fiscal, este dio por concluido el nombramiento de Carlos Palacios.