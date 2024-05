El Ministerio del Interior (Mininter) informó que Raúl Díaz Pérez, exalcalde de Comas vinculado a Nicanor Boluarte, “no cuenta, a la fecha, con alguna modalidad contractual vigente” , pese a que el propio exburgomaestre confirmó que sí tuvo un vínculo laboral con dicho sector.

En un breve comunicado, el sector que dirige Walter Ortiz señaló que, no obstante, se ha dispuesto “la investigación exhaustiva de la regularidad de la contratación” de personal durante marzo.

El último domingo, el programa “Panorama” reveló que Raúl Díaz, quien fue jefe de Nicanor Boluarte cuando ejerció como alcalde de Comas, habría obtenido un contrato de S/ 30 mil en el Mininter.

Díaz Pérez detalló al programa dominical que recibió la invitación para trabajar en el Ministerio del Interior a través de un correo electrónico. No quiso revelar quién lo contactó para trabajar en el Estado, pero dijo que solo cobró S/10 mil y luego decidió no seguir en el Mininter.

“Soy un profesional que ha trabajado 15 años en el Parlamento, he trabajado como asesor en el Congreso de la República, he sido alcalde durante 5 años”, indicó.

“Hay un correo que me envían del Ministerio del Interior y yo he respondido. Hay la convocatoria, me hacen la invitación, y yo acepto”, agregó.

Lo que llama la atención es que, desde que dejó de ser alcalde de Comas, Raúl Díaz no había obtenido algún contrato con el Estado hasta marzo de este año. Otro punto llamativo es que, en el 2022, contrató a Mateo Castañeda, el detenido abogado de la presidenta Dina Boluarte, como asesor legal del municipio comeño.