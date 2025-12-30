La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este dispuso el archivo definitivo de la denuncia por presunto reglaje interpuesta por el exministro Juan José Santiváñez contra Mónica Delta y otros periodistas de Latina Televisión.

La resolución judicial difundida por “Punto Final” confirma la improcedencia de la acusación que involucraba a integrantes del equipo del programa dominical Punto Final.

Se trata de una decisión tomada por la fiscal superior Edith Hernández Miranda donde se declara infundado un recurso presentado por Santiváñez, con la cual ratifica la decisión del 30 de octubre pasado de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina ordenando el cierre de la investigación.

Esta por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de “marcaje” o “reglaje” en agravio del Estado. Indicó que no existen pruebas que respalden la acusación y que la mención de supuestas “llamadas extorsivas” no es suficiente para acreditar un delito. — PuntoFinalOficial (@PuntoFinalOf) December 30, 2025

La denuncia incluía, además de Delta, a los comunicadores Juan Subauste, Carlos Hidalgo y Jorge Ramírez, y fue en reacción al reportaje titulado “¿Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio?”, emitido el 29 de junio, en el cual se registraron las reuniones y desplazamientos del entonces funcionario en espacios públicos.

Santiváñez, actual candidato de Alianza Para el Progreso (APP), alegaba que el informe periodístico facilitaba el delito de extorsión mediante actos de vigilancia sin su consentimiento.

Finalmente, la Fiscalía determinó que no existían fundamentos de hecho ni de derecho para continuar con la acción penal, al considerar que la cobertura se realizó en exteriores bajo un marco informativo habitual. El archivo definitivo sienta un precedente en la defensa contra la criminalización de la actividad periodística en el país.

Cabe recordar que la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y otros gremios rechazaron la acusación del exministro, señalando que la fiscalización social a funcionarios es parte esencial de la libertad de prensa y no constituye un crimen.

El exintegrante del gabinete de Dina Boluarte, quien ocupó las carteras de Interior y Justicia, renunció a su cargo ministerial en octubre de 2025 para postular al Senado.