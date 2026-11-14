La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público designó al fiscal Carlos Pérez Sánchez como representante de la institución ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La decisión fue formalizada este sábado mediante su nombramiento con la Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 121-2026-MP-FN-JFS en reemplazo de la saliente Martha Maisch.
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