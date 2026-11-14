Restricción. Mientras la Junta Nacional de Justicia no funcione, el Ministerio Público no podrá contratar nuevos fiscales. (Foto: GEC)
Restricción. Mientras la Junta Nacional de Justicia no funcione, el Ministerio Público no podrá contratar nuevos fiscales. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público designó al fiscal Carlos Pérez Sánchez como representante de la institución ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La decisión fue formalizada este sábado mediante su nombramiento con la Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 121-2026-MP-FN-JFS en reemplazo de la saliente Martha Maisch.

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