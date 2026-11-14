La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público designó al fiscal Carlos Pérez Sánchez como representante de la institución ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La decisión fue formalizada este sábado mediante su nombramiento con la Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 121-2026-MP-FN-JFS en reemplazo de la saliente Martha Maisch.

La Junta de Fiscales Supremos eligió al representante por unanimidad en sesión del pleno. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, es quien firma la resolución y ordena la notificación de la decisión al Congreso de la República, al JNE y a la Junta Nacional de Justicia.

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Sánchez Pérez actualmente ejerce funciones en el distrito fiscal del Cusco en la Cuarta Fiscalía Superior Penal de la región. cargo ante el JNE desde el 10 de diciembre, fecha en la que concluyen sus labores en la fiscalía de origen.

Cese por límite de edad de Martha Maisch en el JNE

La salida de Martha Maisch como representante ante el JNE y del Ministerio Público responde a la disposición de cese por límite de edad. La decisión fue formalizada por la Fiscalía de la Nación N° 3509-2026-MP-FN, la cual fija el término de sus funciones para el 10 de diciembre debido al cumplimiento de 70 años de edad.

El despacho de la Fiscalía de la Nación notificó eta medida a la Junta Nacional de Justicia para la cancelación del título de la abogada y al JNE para los trámites de sucesión. Martha Maisch integra el pleno del JNE desde el 29 de noviembre del 2021, fecha en la que juró al cargo para la representación de la institución.