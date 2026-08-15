Fiscalía instala comisión para elaborar la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. (Foto: Andina)
Fiscalía instala comisión para elaborar la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio Público oficializó cambios en las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, luego que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, hablara de una reestructuración del subsistema.

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