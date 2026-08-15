El Ministerio Público oficializó cambios en las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, luego que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, hablara de una reestructuración del subsistema.

A través de la Resolución Nº 2399-2026-MP-FN, se nombró a la abogada Sara del Socorro Alvarado Cabrera como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro. Alvarado Cabrera, quien se desempeñaba como fiscal provincial en Lambayeque, ha sido asignada a la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Este cambio se basa en un informe emitido por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos donde se indica la necesidad de continuar con una reestructuración que garantice la probidad y eficacia en la conducción de las indagaciones fiscales.

Asimismo, el despacho nacional designó al abogado Renzo Luis Cépeda Oliva como fiscal adjunto superior provisional en la misma fiscalía superior nacional de lavado de activos. Previamente, se dio por concluido su nombramiento como fiscal adjunto provincial provisional y su destaque en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en la misma materia.

Las resoluciones se fundamentan en las facultades del Fiscal de la Nación para nombrar fiscales provisionales y dirigir la política institucional del Ministerio Público. El texto legal precisa que la provisionalidad es una situación fáctica que no genera mayores derechos que los inherentes al cargo desempeñado.

La norma también dispone que los magistrados nombrados realicen la entrega de cargo correspondiente según las directivas internas de la institución. Además, se notificó de estas decisiones a la Junta Nacional de Justicia y a las coordinaciones nacionales de lavado de activos y criminalidad organizada para su ejecución inmediata.

Otras disposiciones en el Ministerio Público

Finalmente, el Ministerio Público designó a Cecilia Julia Huaycochea Núñez de La Torre como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Madre de Dios. Estas disposiciones legales, refrendadas por Gálvez Villegas, buscan asegurar la continuidad y el normal funcionamiento del servicio fiscal en diversas regiones del país.

Tomás Gálvez sobre el “fracaso” del sistema de lavado de activoss

A inicios de este mes, Tomás Gálvez adelantó que realizaría una reorganización total del sistema tras calificar su desempeño como un fracaso. Según el fiscal de la Nación, el subsistema inició investigaciones por hechos no delictivos y, en ciertos casos, realizó persecuciones políticas. Mencionó que se cambiaría a la gran mayoría de fiscales para evitar que se repitan situaciones similares a los procesos contra Keiko Fujimori u Ollanta Humala.