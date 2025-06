El Ministerio Público informó este marte que sufrió un corte eléctrico sobre el cual no fueron informados y que están haciendo todo lo posible por mantener la atención al público en la sede ubicada en la Av. Abancay.

El anuncio fue este martes 17 de junio cerca al mediodía, donde confirmaron un “corte de electricidad no informado en nuestra Sede Central del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación ubicado en la Av. Abancay cuadra 5 y en la Sede contigua conocida como exprogreso”.

Ante esta incidencia, informan que están haciendo “todos los esfuerzos para cumplir con la atención a la ciudadanía”.

El Ministerio Público informa a la ciudadanía:

Esto ocurre un día después que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunciada que permanecería en su despacho luego del intento de ingresar protagonizado por Patricia Benavides y personas que la ayudaron a ingresar al Ministerio Público para ser restituida en el cargo del cual fue removida en el 2023.

“Probablemente estaremos llamando a una vigilia porque hoy yo no regreso a casa (...) No me van a sacar de acá”, comentó en un video publicado este lunes.

Delia Espinoza convocó a fiscales de todos los niveles a sumarse a lo que calificó una defensa institucional porque los perpetrado por Patricia Benavides, según comentó, tendrá consecuencias legales.

“Irrumpir en nuestra sede central y, más aún, a empujones llegar hasta el piso nueve, donde está la sede de la Fiscalía de la Nación, y donde teníamos que reunirnos hoy con la Junta de Fiscales Supremos, obstaculizando nuestras labores, eso no tiene nombre. Se han cometido delitos y habrá consecuencias”, advirtió durante un pronunciamiento.