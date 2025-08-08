El Ministerio Público inició una investigación preliminar por la presunta vulneración de la base de datos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que almacenaba información sobre procesos disciplinarios contra jueces y fiscales.
Las diligencias están a cargo de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, cuyo cuarto despacho dispuso que la policía de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) haga las averiguaciones urgentes y necesarias ante esta supuesta afectación de datos de la junta.
En su comunicado, la fiscalía señala que hubo una “presunta manipulación irregular de la base de datos de dicha entidad en la que se almacenaba más de 1.200 documentos virtuales de procedimientos disciplinarios a jueces y fiscales”.
Estos hechos se habrían producido en contra de la información que almacenaba la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ desde enero del 2025 hasta la fecha.
