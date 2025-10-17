El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, designó a un nuevo coordinador del equipo especial “Los Cuellos Blancos del Puerto”, tras aceptar la renuncia de la saliente Magaly Quiroz y nombrar en su reemplazo al fiscal Alfonso Barrenechea Cabrera.
La resolución de Fiscalía de la Nación 3110-2025-MP-FN detalla que Quiroz Caballero presentó su carta de renuncia el 10 de octubre.
“En su carta de renuncia, la citada abogada solicita el retorno a su cargo de carrera como fiscal provincial titular especializada en delitos de corrupción de funcionarios (corporativa) de Lambayeque, Distrito Fiscal de Lambayeque”, precisa.
Magaly Quiroz fue nombrada como coordinadora del equipo especial “Los Cuellos Blancos del Puerto” durante la gestión de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público el 20 de diciembre del 2023.
Tomás Gálvez en su resolución menciona que es “necesario emitir el acto resolutivo que acepte la renuncia” de Magaly Quiroz como fiscal superior de Lima Centro y su designación al equipo especial, para que retenga su cargo de carrera como fiscal anticorrupción corporativa de Lambayeque.
Asimismo, se precisa que el informe 00094-2025-MP-FN-OREF-LLA del 13 de octubre fue el que determinó que es necesario nombrar al abogado Alfonso Federico Barrenechea Cabrera en este cargo.
El mencionado fiscal proviene de un despacho provincial titular mixto que es actualmente competencia territorial de Lima Este, en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaycán.
