La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se refirió al incremento de casos de dengue en nuestro país y dijo que prefiere “estar acá en la cancha” y no “en un gabinete bien sentado y solamente dividiendo y restando al país”.

Al ser consultada sobre la vacuna contra el dengue, la titular del Minsa enfatizó que se debe centrar en las 25 estrategias para enfrentar la enfermedad y no solamente en la dosis.

“Creo que eso hemos tocado con intensidad. La verdad me quiero concentrar, son 25 estrategias para atender propiamente esta dificultad del dengue, no solo se centra en una vacuna”, expresó a los periodistas.

“He explicado de lado a lado, he explicado los procesos administrativos y de compra, y no es la vacuna, son las vacunas. Una cosa es estar acá en la cancha, enfrentando día a día, a estar en un gabinete bien sentado y solamente dividiendo y restando al país. Nosotros los peruanos tenemos que unirnos para hacer frente a cualquier enfermedad”, agregó.

Finalmente, Rosa Gutiérrez remarcó que se debe seguir trabajando en las diferentes estrategias. “Nada, vamos para estar juntos y avanzando”, enfatizó.

Declaraciones de Ministeria de Salud sobre "Chequéate Perú"

La semana pasada la titular de Salud admitió que perteneció a Perú Primero, el partido fundado por el expresidente Martín Vizcarra que busca obtener su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En declaraciones a los periodistas desde Piura, donde supervisó la campaña de fumigación contra el dengue, la ministra afirmó que pese a se retiró, no pudo oficializar su decisión debido a que dicha agrupación política no tenía inscripción vigente.

“Para poner en claro y contexto esto: cuando se inició ese proyecto, obvio como cualquier demócrata he participado, pero como no se inscribía, quedó en nada y me tuve que retirar”, manifestó.