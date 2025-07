La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, defendió la directiva del Despacho Presidencial que flexibiliza la entrega de regalos y dádivas a su personal, incluyendo a Dina Boluarte, y aseguró que el objetivo es “transparentar” este tipo de entrega de regalos, pes a que no hay ningún tipo de restricción o de tope de precios.

En declaraciones a RPP, aseguró que el objetivo es que, no solo la presidenta sino cualquier personal del Despacho Presidencial sepa cómo debe proceder ante la entrega de cualquier tipo de regalo, e incluyó en este ejemplo las entregas de frutas en visitas a regiones, así como bufandas o prendas entregadas por embajadores que visitan a Boluarte o a ministros.

“Por ejemplo, nosotros visitamos constantemente las regiones y la presidenta prácticamente todos los días está en alguna región y la gente por costumbre, por ejemplo, te colocan el poncho y te lo regalan, o te entregan algunas cosas”, resaltó.

“Lo que pasa es que hay que saber diferenciar qué cosa obedece a las costumbres y que tienes que aceptar porque más bien se vería como un desprecio que no aceptes alguna de estas cosas, o cuando te dan canastas con frutos que ellos mismos cosechan, ¿qué haces con eso, lo puedes aceptar o no lo puedes aceptar? O viene el regalo de algún embajador, porque los embajadores también traen un presente, es común, un detalle cuando visitan al mandatario, presidente o presidenta, o cuando visitan a un ministro y llevan algún regalo. ¿Qué cosa hago con eso, lo entrego al ministerio, me lo puedo llevar, es de uso personal, cómo hago?“, agregó.

Cuando se le advirtió que el principal cuestionamiento es que, en lugar de precisar cómo es la entrega de dádivas y regalos por vías formales lo que hace la directiva es incluir imprecisiones porque no menciona topes al valor de los regalos, Desilú León justificó esto porque dijo que nadie le pregunta a los embajadores el precio de estos detalles.

“El tema no está basado en montos porque normalmente, cuando te hacen un presente o, por ejemplo, llega un embajador, no se le dice al embajador cuando regala por ejemplo un detalle, una bufanda que nosotros también hacemos, ‘¿cuánto cuesta la bufanda, me la puedo quedar?’. Esa pregunta no se hace", mencionó.

La directiva emitida por el Despacho Presidencial, entre diversos cambios, incluye en su numeral 11 excepciones a las restricciones que tienen en esta área para entregar o recibir regalos y dádivas, como por ejemplo obsequios de comunidades rurales en visitas oficiales o actos protocolares.

Sin embargo, también abre las puertas a regalos “sin tener relación alguna con la condición con el cumplimiento de sus funciones como servidor”.

Adicionalmente incluye entre las excepciones los regalos del “entorno familiar, amical o laboral” por motivo de cumpleaños, aniversario, logros personales, académicos o profesionales, conferencias, fechas conmemorativas, entre otros.

Incluso se exceptúan de control los pagos de estadía y viajes de servidores del Despacho Presidencial en caso asistan a conferencias, capacitaciones o actividades académicas o de trabajo a nivel nacional o internacional.