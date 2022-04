El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, señaló que Martín Gonzáles, quien fue nombrado el día sábado como nuevo viceministro de Orden Interno, no tiene antecedentes penales, judiciales ni administrativos y que su designación fue una decisión del presidente Pedro Castillo Terrones.

En declaraciones a la prensa desde el Rímac, afirmó que supervisará el trabajo de Gonzáles Sánchez y que le exigirá resultados como la captura de criminales.

“Estos cambios de ministros y viceministros los nombra el presidente, yo ratifico y para eso he revisado los antecedentes penales y judiciales y no hay ningún antecedente negativo, he ido a lo administrativo y he visto que no tiene nada”, aseveró a los medios.

“Por eso pido que a ustedes que nos ayuden a ver en su trabajo qué hace, porque yo le exijo trabajo, capturas y todo ello, yo no voy a permitir que entre a mi cartera alguien a hacer cosas incorrectas”, agregó.

¿Quién es Martín Gonzáles Sánchez?

Gonzáles Sánchez, conocido también con el apelativo de ‘Conejo’ en la policía, fue nombrado como viceministro el pasado sábado. Se trata de su tercera etapa en la administración de Castillo, tras su paso por la Digimin en dos períodos cortos.

Los tres nombramientos del coronel PNP (r) han generado polémica, debido a que durante su gestión como jefe de la División de Búsqueda de la Digimin (2013-2021) fugó del país el exjuez supremo César Hinostroza, quien debía estar bajo vigilancia. El exmagistrado es sindicado por el Ministerio Público como el cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puertos”.

A inicios del año pasado, se conoció que uno de los miembros de su equipo, el mayor PNP Manuel Arellanos Carrión, se reunió en secreto con el expresidente Martín Vizcarra. Arellanos tenía bajo su responsabilidad la coordinación de los audios interceptados a la referida red criminal.

Cabe indicar que el presidente Pedro Castillo recibió en Palacio de Gobierno al hoy viceministro de Orden Interno la madrugada del 5 de abril, minutos después de haber decretado el toque de queda en Lima y el Callao.

