El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, aseguró que con la cremación de los restos del cabecilla terrorista Abimael Guzmán se reivindica la memoria de todas las víctimas del terror y el compromiso de luchar contra cualquier remanente de Sendero Luminoso y sus ideologías.

“En el Día de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo ha cumplido con la cremación y disposición final de las cenizas del genocida Abimael Guzmán. Hoy más que nunca, reivindicamos la memoria de los miles de peruanos muertos a manos del terror”, comentó en redes sociales.

El cuerpo de Abimael Guzmán fue incinerado a las 3:20 a.m. de este viernes 24 de setiembre, en un procedimiento reservado al que El Comercio pudo acceder.

Esta mañana, el Ministerio del Interior confirmó que en la madrugada del viernes 24 de setiembre se procedió con la cremación de los restos mortales de Guzmán Reinoso, luego que el Ministerio Público dispusiera esto en un plazo de 24 horas.

“Renovamos nuestro compromiso de lucha contra cualquier remanente terrorista y sus ideologías. Desde el Ministerio del Interior estaremos atentos para seguir dando tranquilidad y bienestar al país”, añadió el ministro Carrasco Millones.

El Ministerio del Interior, poco antes de las 8 a.m. de hoy viernes, confirmó que a las 3:20 a.m. se procedió a cremar el cadáver de Abimael Guzmán en el Hospital Centro Médico Naval del Callao, proceso que terminó a las 5:30 a.m.

“Como lo indica la ley, la cremación del cuerpo se realizó en presencia de un representante del Ministerio Público y cumpliendo con todos los protocolos establecidos en la norma”, señala el ministerio.

Asimismo, se detalla que la dispersión de los restos cremados se realizarán en un momento y lugar reservado, según la norma.

