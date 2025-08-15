El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, criticó que la bancada Renovación Popular esté impulsando una interpelación en su contra por, entre otros temas, supuestas demoras en la implementación del tren Lima-Chosica, tema por el cual hay tensiones con la gestión de Rafael López Aliaga.

En declaraciones a la prensa, el ministro calificó esta medida como un “chantaje político” impulsado por la bancada del partido de López Aliaga.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Esos chantajes políticos no los voy a aceptar. Ustedes son testigos de quién adjetiviza, quién calumnia, quién miente, quién acosa. Acá desde el Ministerio de Transportes lo que hemos hecho son propuestas”, aseguró.

Sandoval Pozo aseguró que fue el burgomaestre de Lima quien empezó con los insultos en su contra y “hasta la fecha continúa enfrascado en un capricho que contraviene las normas legales”, en alusión al intento de implementar el tren Lima-Chosica.

“Si él considera que tiene una propuesta con arreglo y apego a los procedimientos legales, aquí la mesa técnica está abierta”, reiteró el ministro.

Renovación Popular inició la recolección de firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, por cinco temas vinculados a su sector, incluyeno la presunta “actitud obstruccionista” del MTC frente al proyecto del tren Lima–Chosica.

El texto señala que, pese a que la Municipalidad Metropolitana de Lima gestionó la donación de material ferroviario desde Estados Unidos para el desarrollo del proyecto, el ministerio estableció “un plazo de 39 meses para el inicio de operaciones del tren”, lo que carecería de “sustento técnico”.

Esto, para Sandoval, es un intento de darle uso político a la herramienta de la interpelación.

“Le da un uso político y activa una norma que sí le corresponde al Congreso y está en todo su derecho de llamar a la interpelación a un ministro de Estado, pero no hagan de esta norma un circo”, exhortó.